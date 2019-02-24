24 Şubat 2019 09:20

Eskimolarım ve avuç içimdeki ter

Yazları Adana’da dışarı çıkmak zorunda olanlar bilirler eskimoyu, hani şimdilerde karsambaç veya meybuz dediklerinin gerçek adıdır Adana’da...

Eskimolarım ve avuç içimdeki ter

Fotoğraf: Pixabay

    • Paylaş

    Gökmen ÖZCEYLAN

    Güneşin tam tepede olduğu saatlerdi. Öyle sıcak bir Adana gününü size hiçbir kelime dizisi anlatamaz. Güneşe ateş eden bir şahsı ancak Adana’da temmuz ayında öğlen saatinde dışarıda olmak zorunda olan anlayabilir. Akşamdan satmam için büyükannem tarafından hazırlanmış eskimoların tahta kutusu, içi buzlarla dolu, erimemesi için tam bir yüke dönmüş durumdaydı omuzumda. Yazları Adana’da dışarı çıkmak zorunda olanlar bilirler eskimoyu, hani şimdilerde karsambaç veya meybuz dediklerinin gerçek adıdır Adana’da. O sıcaklarda içinizi buz gibi soğutur.

    Çocukluğum, bir eskimonun Adana sıcağında erimesi gibi eriyordu her gün. Akşamdan büyükannem bizim sokakta bulduğumuz veya evlerde kullanıp da atmadığımız ilaç kutularının içine meyve suyu hazırlar, donduktan sonra eskimomuzu rahat tutalım diye içine bir tahta çubuk parçası koyardı. Sonra bu ilaç kutusunu buzdolabının buzluğuna bırakırdı. Bunlardan yirmi tane hazırlardı satalım diye her gün. Sabaha kadar donan eskimolarımızı, karşı sokakta oturan marangoz Orhan ustanın bize hazırladığı kutudan çantalara yerleştirirdik. Tüm gün satış sırasında erimesin diye altına kalıp buz, üstüne eskimolarımız, onun da üstüne yeniden buz parçası koyardık. Buzları beze sarardık. Eriyip de eskimolarımızı ıslatıp daha kolay erimelerini sağlamasın diye. Öyle ağır olurdu ki o kutu, iki saatten fazla onu taşımamıza imkan yoktu. Zaten iki saat içinde satılamayan eskimolar eriyip telef olurlardı. Sıcağın insanlara etkisinin en fazla olduğu zamanda özellikle pazarlara, futbol sahası kenarlarına koşardık. O yirmi tane satılınca eve gitmeden gidip bir büyük şişe meyve suyu alır, bir gün sonrasının eskimoları için gerekli hammaddemiz hazır olurdu. Geri kalan para da bize kalırdı. Öyle sıcak olurdu ki hava bazen aradan bir tane yememek için tüm öğlen kavga eder dururduk kendimizle.

    Yine böyle kavurucu bir sıcakta İstanbul’da oğlumu getirdiğim çocuk müzesinde hatırlıyorum o günlerimi. Hele bir öğlen vardı ki hiç unutamıyorum. O öğlen sıcağında pazar alanında istediğim kadar eskimo satamayınca mahalle aralarına dalmıştım. Elimde sekiz tane daha en fazla bir saat içinde bitirmem gereken ve her an erimeye hazır eskimom vardı. Mahalle arasında bir boşluk alana dört tane taşla kurulmuş bir toprak saha görünce hemen yaklaştım yanına. Bomboştu. Öğlenin bu sıcağında top oynamaya gelecek çocuk bulmak, sonra bu çocukların terleyince benim eskimolarıma ihtiyaç duymalarını beklemek kocaman bir hayaldi. Ancak çocukluk dediğimiz de koskocaman hayallerle beslenen en güzel çağlar değil miydi? Çok güzel hatırlıyor insan bu yaşlara gelince o günleri. Hayalini kurardık herhangi bir şeyin ve o mutlaka olurdu. Mesele doğru veya yanlış hayaller kurmak da değildi. Mesele hayal kurabilmeyi ve kurduğun o hayalin gerçekleşene kadar sabır ve inatla umutsuzluğa veya mutsuzluğa düşmeden peşinden koşabilmeyi öğrenmekti.

    Sunay Akın’ın ‘Bir elinizde çocuğunuz, bir elinizde çocukluğunuz’ sloganıyla kurduğu bu muhteşem müzenin sadece bana ve çocukluğuma kurulduğunu bilmek harika bir duyguydu. Oğlumun avuç içleri terliyordu o müzenin oyuncak camekanlarının karşısında gezerken. Elimi tutarken ellerindeki terin o oyuncakları ellerinde isteyip de ulaşamamasının teri olduğunu hissediyordum. Bir çocuğu o müzeye götürüp gezdirirken en ciddi sorununuz bu olacaktır. Her çocuk o oyuncakları avuçlarında isteyecektir. Her çocuk o oyuncaklara sahip olamayıp gezmeye devam ettikçe avuçlarının içi terleyecektir.

    Bu terin Adana’daki o sıcaklarda benim avuç içlerimdeki terle aynı olduğunu bütün damarlarımda hissediyordum. Adana sıcağına ek olarak sattığım o eskimoların benim olduğunu düşünsem bile avucuma alamamamın teri ile aynıydı oğlumun avuç içindeki teri. Aklımda birden şimşek çakar gibi bir Sunay Akın şiiri çakıyordu. ‘eşit olmadığı/ söylenir insanların/ aynı boyda olmayan/ beş parmağı gibi bir elin/ oysa uzanır/ nice yorgun/ emekçinin dudağı/ su dolu avucuma/ elimin /eşit olmayan/ beş parmağını/getirince bir araya’.*

    Zaten tüm müze gezimiz sırasında aklımda o kelime oyunları. Bir adam kelimelerle çocukluğumun oyuncakları gibi ancak böyle güzel oynayabilirdi. Oğlumun avuç içlerindeki ter, benim ilaç kutusundan eskimolarım, O öğleden sonra Adana sıcağında olmayacak hayallerin peşinden kan ter içinde erimelerim, hepsi eşlik ediyordu bize bu müzede.

    Antik acılardan bu yana tanıştığım bu kelime oyuncakçısının oyunlarını hep imrenerek takip ediyordum, oğlum beni nasıl takip ediyorsa bu rengarenk oyuncakların arasında.

    Acaba Sunay Akın’ın bu müzesi bana o ıssız adada göreyim diye yaktığı kibrit olabilir mi?

    Sigaramı mı yakıyorum acaba bu ateşle?

    Olabilir de olmayabilir de.

    Yine de bu ateşi yakan, beni tekrar o cehennem Adana sıcaklarına götüren, oğlumun avuç içlerini terleten, düşlerimi, düşmelerimi sevdiren bu oyunlara ve oyuncaklara şiir dedirten kişiye şair derim. Şair diyorlar benim için/ bilmiyorum oysa/ her şiire konmalı mı uyak /her yere nedense/ konamıyor tayyare/ hay dilimi/ arı türkçe soksun; uçak./ Kaptan olmak isterdim/ aynanın karşısında/ eski bir sinema yıldızı/ gibi ağlayan/ İstanbul hatlarında/ bir fırça hafifliğiyle gidip/ gelen vapurlara...**

    Eskimo bir şair dokunuyor omzuma
    ve Kız Kulesi’ni göstererek
    bırak artık diyor üzülmeyi
    yedi tepeli bu şehirde
    şiir okunacak tek yer
    elbette denizin ortasındaki
    şu küçük buz dağı

    Terzi olsa da babam
    sökük dikmesini beceremem
    beni yalnızca sen anlarsın
    iğnenin deliğinden geçsin
    diye ipliklerin
    bir anlık ıslatıldığı dudaklara
    takılıp kalan annem **

    * Bir araya - Sunay Akın
    ** Beceriksiz - Sunay Akın

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    CHP'li Ağbaba'dan memurlara: AKP’ye oy verirseniz eliniz kırılsın
    SONRAKİ HABER

    ODTÜ’de bir araya gelerek kazanmanın bir örneği daha
    YAZARLAR
    Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    ‘Suriyeliler’: Yoksulluğun hem aynası hem perdesi

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    'Dersim' yasaklandı, 'Cumhuriyet devrimleri' kurtuldu!

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Doğan Tekeli
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Syriza’nın seçim yenilgisi: Yunanistan erken seçime gidiyor
    Syriza’nın seçim yenilgisi: Yunanistan erken seçime gidiyor

    Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ana muhalefetin önemli bir farkla gerisinde kalmasının ardından erken seçime gidileceğini açıkladı.

    YSK, AKP'nin Maltepe seçim merkezinin değiştirilmesi talebini reddetti
    YSK, AKP'nin Maltepe seçim merkezinin değiştirilmesi talebini reddetti

    Maltepe seçim merkezi olarak belirlenen Türkan Saylan Kültür Merkezinin değiştirilmesi talebi reddedildi.

    Şişli Etfal Hastanesi çalışanları: Sağlıkta Şiddet Yasası çıkarılsın
    Şişli Etfal Hastanesi çalışanları: Sağlıkta Şiddet Yasası çıkarılsın

    Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık çalışanları meslektaşları Dr. Umut Karatay’a yönelik saldırıyı protesto etti.

    GÜNCELLENDİ
    Odatv yazarı Sabahattin Önkibar saldırıya uğradı
    Odatv yazarı Sabahattin Önkibar saldırıya uğradı

    Odatv yazarı Sabahattin Önkibar, evinin yakınlarında 3 kişinin saldırısına uğradı. Gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Avusturya’da rüşvet skandalı | Güven oyu alamayan hükümet düştü
    Avusturya’da rüşvet skandalı | Güven oyu alamayan hükümet düştü

    Avusturya’da hükümet ortağı ırkçı Avusturya Özgürlükçü Partisi lideri Strache’nin uluslararası rüşvet skandalının ardından güven oyu alamayan hükümet düştü.

    GÜNCELLENDİ
    EMEP’ten "Dersim tabelası" açıklaması: Halk iradesi onaya sunulamaz
    EMEP’ten "Dersim tabelası" açıklaması: Halk iradesi onaya sunulamaz

    Emek Partisi Dersim İl Örgütü, "Dersim tabelası kararı"nın ardından başlayan tartışmalara dair açıklama yaptı: Halk iradesi onaya sunulamaz.

    Kadıköy Belediyesinde anlaşma sağlandı
    Kadıköy Belediyesinde anlaşma sağlandı

    Kadıköy Belediyesinde yapılan toplusözleşmeyle çalışma saatleri haftalık 40'a indirildi, ücretlere 380 lira brüt seyyanen zam yapıldı.

    Kılıçdaroğlu: Kürtçe için yasal düzenleme yapılmalı
    Kılıçdaroğlu: Kürtçe için yasal düzenleme yapılmalı

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kürtçe için yasal düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

    Eşref Kolçak kimdir? Hangi filmlerde rol aldı?
    Eşref Kolçak kimdir? Hangi filmlerde rol aldı?
    Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ardından akılda kalanlar, öne çıkanlar
    Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ardından akılda kalanlar, öne çıkanlar
    Nusaybin’de Mitanni Kültür Merkezi’nde 3 yılın ardından yeniden Kürtçe tiyatro
    Nusaybin’de Mitanni Kültür Merkezi’nde 3 yılın ardından yeniden Kürtçe tiyatro
    GÜNCELLENDİ
    Galatasaray ve Başakşehir'in 2019/20 Şampiyonlar Ligindeki muhtemel rakipleri
    Galatasaray ve Başakşehir'in 2019/20 Şampiyonlar Ligindeki muhtemel rakipleri
    GÜNCELLENDİ
    Süper Ligde 34. hafta: Göztepe kümede kaldı, Bursa ve Erzurum düştü
    Süper Ligde 34. hafta: Göztepe kümede kaldı, Bursa ve Erzurum düştü
    GÜNCELLENDİ
    NBA Play-Off | Finalin adı Toronto Raptors-Golden State Warriors
    NBA Play-Off | Finalin adı Toronto Raptors-Golden State Warriors
    Antep Barosu: Halfeti’de işkenceyi teyit ettik
    Antep Barosu: Halfeti’de işkenceyi teyit ettik

    Antep Barosu İnsan Hakları Merkezi, Halfeti'de gözaltı işlemleri sırasında ağır işkence yapıldığını teyit ettiklerini açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    İskender Bayhan: AKP kaybetmese 'güven' tartışması yaşanmayacaktı
    İskender Bayhan: AKP kaybetmese 'güven' tartışması yaşanmayacaktı

    EMEP MYK Üyesi İskender Bayhan'la İstanbul seçimlerinin yenilenmesi, YSK'nin gerekçeli iptal kararı ve açlık grevlerinin sonlanması üzerine konuştuk.

    Saruhan Oluç: Açlık grevi görüşmelerinin çözüm süreciyle alakası yok
    Saruhan Oluç: Açlık grevi görüşmelerinin çözüm süreciyle alakası yok

    Meclis'te basın toplantısı düzenleyen HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, "Açlık grevi görüşmelerinin çözüm süreciyle alakası yok" dedi.

    Vakıfbank ve Halkbank'ta yönetim kurullarına AKP'li isimler getirildi
    Vakıfbank ve Halkbank'ta yönetim kurullarına AKP'li isimler getirildi

    Kamu bankaları Vakıfbank ve Halkbank’ın Genel Kurul toplantıları gerçekleştirildi. AKP’li isimler yönetim kurullarına getirildi.

    GÜNCELLENDİ
    Trump: Japonya 105 adet F-35 almayı planlıyor
    Trump: Japonya 105 adet F-35 almayı planlıyor

    Japonya’da resmi temaslarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'nın 105 adet F-35 alacağını açıkladı.

    Yassıada haberinde Erdoğan'a tepkisi yayına yansıyan Oğuz Haksever'den açıklama
    Yassıada haberinde Erdoğan'a tepkisi yayına yansıyan Oğuz Haksever'den açıklama

    NTV'deki Yassıada haberi esnasında Tayyip Erdoğan'a tepki gösteren sözleri yayına yansıyan Oğuz Haksever açıklama yaptı.

    Sibaş işçilerinden Çineli maden işçilerine destek ziyareti
    Sibaş işçilerinden Çineli maden işçilerine destek ziyareti

    Aydın'da sendikalaştıkları için işten atılan ve direnen Sibaş işçileri, silikozise yakalanan Çineli maden işçilerini ziyaret etti.

    Turhan Yalçın'ı son yolculuğuna uğurladık: Gözün arkada kalmasın
    Turhan Yalçın'ı son yolculuğuna uğurladık: Gözün arkada kalmasın

    Emek Partisi Elmadağ İlçe Yöneticisi ve Evrensel Gazetesinin emektarı Turhan Yalçın, Ankara'da yapılan törenle son yolculuğuna uğurlandı.

    Turhan Yalçın'ın Evrensel önlüğü ve titreyen yumruğudur belleklere kazınan...
    Turhan Yalçın'ın Evrensel önlüğü ve titreyen yumruğudur belleklere kazınan...

    Fevzi Ayber, hayatını kaybeden EMEP Elmadağ İlçe Yöneticisi Turhan Yalçın'ı yazdı: İşçi sınıfına olan güveni, işçi basını Evrensel Gazetesi’ne olan bağlılığı herkese örnek olacaktır

    Cumartesi Anneleri, mücadelelerinin 24. yılında yasaklara meydan okudu
    Cumartesi Anneleri, mücadelelerinin 24. yılında yasaklara meydan okudu

    Cumartesi Anneleri, kayıp yakınlarının akıbetini sormak için Galatasaray meydanına çıkışlarının 24. yılında yasakların mücadelelerini engelleyemeyeceğini vurguladı.

    Selma Gürkan: Baskılara karşı mücadele birikimini de görüyoruz
    Selma Gürkan: Baskılara karşı mücadele birikimini de görüyoruz

    Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan, Balıkesir’de Edremit’te partisi tarafından düzenlenen piknik etkinliğinde konuştu.

    Açlık grevini sonlandıran 221 tutukludan sadece 21’i hastaneye kaldırıldı
    Açlık grevini sonlandıran 221 tutukludan sadece 21’i hastaneye kaldırıldı

    Açlık grevinin sonlandırılmasının ardından Diyarbakır Cezaevinde kalan 5'i ölüm orucundaki 221 tutukludan henüz sadece 21’i tedavi altına alındı.

    GÜNCELLENDİ
    23 Haziran seçimi | İstanbul’un yoksulları iktidara iyi bir ders verebilir
    23 Haziran seçimi | İstanbul’un yoksulları iktidara iyi bir ders verebilir

    Prof. Dr. Yüksel Taşkın ve Prof. Dr. Emre Bağce, 23 Haziran İstanbul seçimi öncesi tabloyu Evrensel'e değerlendirdi.

    Türk-İş: Açlık sınırı 2 bin 124 TL, yoksulluk sınırı 6 bin 918 TL
    Türk-İş: Açlık sınırı 2 bin 124 TL, yoksulluk sınırı 6 bin 918 TL

    Türk-İş Mayıs ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Türk-İş verilerine göre asgari ücret bekar bir işçinin dahi asgari giderlerini karşılayamıyor.

    Mardin'de kayyumun müdürü, belediyenin paraşütlerini yanında götürdü
    Mardin'de kayyumun müdürü, belediyenin paraşütlerini yanında götürdü

    Mardin'de kayyum döneminde Gençlik Hizmetleri Müdürlüğüne getirilen Burak Bahadır Tuzlu'nun, belediyeye ait 5 adet yamaç paraşütünü yanında götürdüğü ortaya çıktı.

    Demirtaş: İstanbul adayı olsam, billboardlara ayna koyardım
    Demirtaş: İstanbul adayı olsam, billboardlara ayna koyardım

    Demirtaş, aralarında Genel Yayın Yönetmenimiz Fatih Polat’ın da bulunduğu 34 gazeteci, yazar ve eleştirmenin birer sorusunu yanıtladı. 