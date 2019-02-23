Finlandiya Savunma Bakanı, anayasa uzmanlarını suçladı

Finlandiya Savunma Bakanı Jussi Niinistö, parlamentonun gündemindeki istihbarat yasa tasarılarının anayasaya aykırı olduğunu söyleyen anayasa uzmanlarını “Anayasa Talibanları” olmakla suçladı.

Hükümetin hazırladığı askeri ve sivil istihbarat yasa tasarısı istihbarat teşkilatına parlamento istihbarat komisyonunda yer alan milletvekillerinin geçmişlerini araştırma ve göreve uygun olup olmadıklarını bildirme yetkisi tanıyor. Tasarı ayrıca istihbarat polisine yanlışlıkla izlediği veya bilgilerine ulaştığı gazeteci, din insanları, avukat ve doktorlara olanları bildirme zorunluluğunu da kaldırıyor.

Komisyonlardan geçen tasarı parlamentoda görüşülürken anayasa uzmanları Juha Lavapuros ve Martion Scheinen twitter hesaplarından sivil istihbarat yasa tasarının anayasaya aykırı olduğunu yorumlarını yaptı.

ELEŞTİRİLERDEN SONRA TASARI YENİDEN KOMİSYONA GÖNDERİLDİ

Parlamento Başkanı Paula Risikko, eleştirileri yönelten uzmanlarla görüştükten sonra tasarıyı yeniden görüşülmesi için Parlamento Anayasa Komisyonu'na gönderdi.

Tasarının yeniden Anayasa Komisyonu'na gönderilmesine tepki gösteren Savunma Bakanı Jussi Niinistö, kişisel blogundan tasarıyı eleştiren anayasa uzmanlarını “Anayasa Talibanları” olmakla suçladı. Uzmanların kendi idolojileri doğrultusunda hareket ettiklerini öne süren Niinistö, “Parlamento kendine gelmeli” dedi.

Muhalefet partileri Niinistö'nün uzman ve parlamentoyu suçlamasına sert tepki gösterdi. Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller, Sol Birlik ve İsveç Halk Partisi'nin parlamento grup başkanları, Başbakan Juha Sipila'ya ortak bir mektup yazarak Niinistö'nün parlamentonun işlerine müdahale etmesini ve tasarıyı eleştiren uzmanları suçlamasını kabul etmediklerini vurguladı.

Başbakan Sipila'ya hükümetin Savunma Bakanının görüşlerine katılıp katılmadığı sorusunu yönelttiler ve Savunma Bakanına karşı tavır almasını talep ettiler.

SAVUNMA BAKANI HÜKÜMET MÜFETTİŞİNE ŞİKAYET EDİLDİ

Bu arada Ninnistö, açıklamalarından dolayı Hükümet Müfettişi'ne de şikayet edildi. Parlamento oturumunda konuyu gündeme getiren muhalefet parti milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Başbakan Juha Sipila, Niinistö'nün görüşlerine katılmadığını ancak Hükümet Müfettişi'nin kararından sonra tutum takınacağını söyledi.

Hükümet ortağı Ulusal Koalisyon Partisi üyesi Anayasa Komisyonu Başkanı Kimmo Sasi ise, uzmanları objektif davranmamakla ve ideolojileri doğrultusunda hareket etmekle suçladı. Uzmanların politik görüşleri olduğunu ve geçmişte batıdaki demokratik toplumlara karşı mücadele ettiklerini ve hala bu görüşlerini koruduklarını iddia etti.

Scheninin'in gemişte Komünist Parti'nin merkez komite üyesi olduğunu ve 1980'li yıllarda Finlandiya Halkı için Demokratik Birlik adlı parlamento grubunun hukukçuluğunu yaptığını hatırlattı.

"GÖREVİMİZ KRALIN ÇIPLAK OLDUĞUNU GÖSTERMEKTİR"

Kendisine yönelik siyasi ajandası olduğu eleştirilerine karşı çıkan Scheinin, TV-Nytt'e “Benim tek ideolojim Finlandiya'nın Anayasası ve Uluslar arası insan hakları sözleşmelerine saygı gösterilmesi mücadelesidir” dedi. Danimarkalı Yazar Hans Christian Andersen'in “Kralın Yeni Giysisi” kitabına atıfta bulunan Scheinin, “Benim ve meslekdaşlarımın görevi “Kralın çıplak olduğunu göstemektir” şeklinde konuştu. (DIŞ HABERLER)