23 Şubat 2019 17:10

Küçükçekmece Yerel Yönetim İnisiyatifi hız kesici bariyer yaptırdı

Küçükçekmece Yerel Yönetim İnisiyatifi'nin mücadelesiyle, 11 kişinin hayatını kaybettiği caddede hız kesici bariyer yapıldı.

Küçükçekmece Yerel Yönetim İnisiyatifi hız kesici bariyer yaptırdı

Fotoğraf: Küçükçekmece Yerel Yönetim İnisiyatifi

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    Küçükçekmece Yerel Yönetim İnisiyatifi'nin ısrarlı takibi sonucu belediye, 11 kişinin hayatını kaybettiği caddede hız kesici bariyer yaptı.

    Küçükçekmece Yerel Yönetim İnisiyatifi, İkitelli Atatürk Mahallesi ile Atakent Mahallesi arasındaki caddede bulunan yaya geçidinde araç geliş yönlerine acil olarak hız kesici bariyer yapılması, sonrasında kalıcı çözüm olarak ise alt geçit veya üst geçit yapılarak yayalar için güvenli bir sistem kurulması talebiyle Küçükçekmece Belediyesi'ne dilekçelerini sunmuştu. Bugüne kadar 11 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazaların meydana geldiği caddede yıllardır işlevsel bir çözüm sunulmamıştı.

    Küçükçekmecelilerin talebi temsilcilerinin de katılımıyla gerçekleşen CHP grup toplantısında konuşularak önerge oluşturulup Meclis Üyesi İhsan Alparslan tarafından Meclis'e sunuldu. Bunun üzerine 22 Şubat Cuma günü söz konusu bölgede hız kesici bariyer yapıldı. 

    Küçükçekmece Yerel Yönetim İnisiyatifi alt geçit veya üst geçit talepleriyle ilgili sürecin takipçisi olduklarını belirtti. (HABER MERKEZİ)

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