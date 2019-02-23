Eren Erdem'e kendi yazdığı kitap verilmedi

Eren Erdem’e gönderilen kendi yazdığı ‘İç’ adlı 3 kitap cezaevi yönetimi tarafından kendisine verilmedi.

Eren Erdem'in avukatı Onur Çingi yaptığı açıklamada, “Yeni çıkan kitabı ‘İç'i basılı halde görmesi için yaklaşık 10 gün önce kendisine verilmek üzere 3 adet kitabı Silivri 9 No.lu Cezaevi Yönetimine teslim etmiştim. Eren Erdem'e kendi yazdığı kitabı halen daha teslim edilmemiş, Silivri Cezaevi tarafından İÇ Kitabına ambargo konulmuştur” dedi.

Eren Erdem'e kargo ile gönderilen ya da bizzat cezaevine okuması için teslim edilen kitapların dahi birkaç gün içerisinde kendisine verilirken mevcut durumun hukuki ya da mantıki bir açıklaması olmadığını belirten Çingi şöyle dedi; “Bu durumun uyguladıkları tecrit ve psikolojik baskının bir devamı olarak görmekle birlikte, kitap üzerindeki bu ambargonun kalkması için gerekli başvurular tarafımızdan yapılmaktadır.” (HABER MERKEZİ)