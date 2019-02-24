24 Şubat 2019 09:10

"Kartal’da yaşanan İstanbul’un ne kadar çaresiz olduğunu gösteriyor"

Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Akif Atlar ile kent sorunlarını ve nasıl bir yerel yönetim anlayışının uygulanması gerektiğini konuştuk.

"Kartal’da yaşanan İstanbul’un ne kadar çaresiz olduğunu gösteriyor"

Fotoğraf: Pixabay

    • Paylaş

    Eylem NAZLIER
    İstanbul

    31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesi TMMOB Şehir Plancıları Odası (ŞPO) İstanbul Şube Başkanı Akif Burak Atlar ile yerel yönetimlerin işlevini, İstanbul’un kent sorunlarını ve nasıl bir yönetim anlayışının uygulanması gerektiğini konuştuk. Katılımcı yönetim pratiğinden uzak, merkezi bir yönetim anlayışının gölgesinde yaşadığımızı söyleyen Atlar, meslek odaları olarak önerilerinin dikkate alınmadığını eleştiri yaptıklarında ise baskılarla karşılaştıklarını söyledi. Kartal’da yaşanan facianın İstanbul’un olası bir afet ya da deprem karşısında ne kadar çaresiz olduğunu gözler önüne serdiğini ifade eden Atlar, yeni faciaların önlenmesi için imar barışı uygulamasının derhal geri çekilmesi gerektiği söyledi. Ulaşımda İstanbul’un yıllardır sınıfta kaldığını belirten Atlar, kent içi ulaşım sorununun çözümünün entegre bir toplu ulaşımda, raylı sistemde olduğunu belirtti.

    VAAT DEĞİL TEKNİK HAZIRLIK GEREKLİ

    İstanbul’da partiler ve adaylar sahaya indi, kampanyalar başladı. İktidarından muhalefetine kentin gerçek sorunlarına değinen ve somut çözüm önerisi sunan var mı sizce?
    Neyse ki İstanbul’da yaşayanlar olarak mart ayı gelmeden adayları tanıma fırsatımız oldu bizim de... Şaka bir yana, her yerel seçim döneminde kamuoyunda dile getirilen adayların geç belirlenmesine yönelik eleştirilerin önemli bir karşılığı var. Büyükşehir ya da ilçe yönetimi fark etmez, adaylık meselesi ciddi bir ekip kurgusunu ve uzun vadeli bir yerel yönetim programını gerektirir. Aday adayları aylar öncesinden kampanya yürütmeye başlıyor elbette ama siyasetin bu kampanyalardan bağımsız iç dengeleri bu kampanya programlarının önüne geçiyor. Seçime iki ay kala belirlenen adayların ayakları yere basan bir yerel yönetim programı sunmak için fazla bir zamanı kalmıyor haliyle. Kent sorunlarına çözüm önerebilmek için, sorunları doğru tahlil etmek lazım. Şimdi her aday hedefini umut dolu cümlelerle, güzel kelimelerle ifade edecektir bu süreçte, ancak hangi vaat ne ölçüde teknik bir hazırlık içeriyor, buna bakmak lazım.

    "İMAR BARIŞI UYGULAMASI GERİ ÇEKİLMELİ"

    İstanbul’daki konutların yüzde 60’ının risk altında olduğu söyleniyor. İmar affını ve Kartal’da yıkılan binayı düşündüğümüzde; seçime giderken İstanbul ne durumda?
    Kartal’da yaşadığımız facia İstanbul’un olası bir afet karşısında ne kadar çaresiz olduğunu tüm çıplaklığıyla ortaya koydu. İstanbul, kaçak yapı stokuna bakıldığında oldukça kırılgan bir noktada. İhmaller bir yana, bu ihmalleri görmemeyi tercih eden bir denetimsizlik kültürü kurumlarımıza işlemiş durumda ne yazık ki. 1999 depreminin üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen hâlâ imar barışı gibi popülist uygulamalarla kaçak yapılar teşvik ediliyor, toplumun can ve mal güvenliği siyasi hesaplarla riske atılıyor. Afet başlığı altında siyasi iktidarın söylemleri ve icraatları birbiriyle örtüşmüyor. İmar barışıyla birlikte yapı ruhsatlarında mühendis imzalarının bulunma zorunluluğunun kaldırıldığını da hatırlatmak lazım. Sağlıklı ve dayanıklı yerleşimler için planlı ve denetimli bir kentleşme gerektiği çok açık. Ancak keyfi ve popülist imar uygulamaları bu tür facialara davetiye çıkarıyor. Yeni facialar yaşanmadan imar barışı uygulaması geri çekilmeli, yapı kayıt belgeleri askıya alınmalıdır.

    "İSTANBUL DEPREME HAZIR DEĞİL"

    Deprem riski bu kent için her an geçerli. Depreme hazır mıyız? Arama kurtarmadan, yaralıların tedavisine ve deprem toplanma alanlarına kadar ne durumda İstanbul?
    Körfez depreminden sonra İstanbul’da “Afet Önleme-Azaltma Temel Planı” ve “İstanbul Deprem Master Planı” gibi bilimsel çalışmalar yapıldı, ancak 2012’de yürürlüğe giren Afet Yasası, kamuoyunda büyük beklentiler uyandırmasına rağmen bu bilimsel çalışmaları dikkate almadan, proje odaklı bir uygulama sürecini beraberinde getirdi. Riskli binaların tespit edilerek yenilenmesi süreci de vatandaşların ve müteahhitlerin inisiyatifine bırakıldı. Afete karşı dayanıklı binaları ve kent dokusunu inşa etmek ne kadar doğru bir eylem ise bu dönüşüm sürecini piyasa dinamiklerine teslim etmek o kadar yanlış. İstanbul’un depreme hazır olduğunu söylemek, İstanbul’a yalan söylemek olur. Kartal Yeşilyurt Apartmanı faciasının ardından gözlemlediklerimiz hazırlıksızlığımızı da gözler önüne serdi.

    "TOPLU ULAŞIMDA SINIFTA KALDI"

    İstanbul’un en büyük sorunlarından biri ulaşım. Ana muhalefetin adayı da çözüm için başka bir metrobüs hattı öneriyor örneğin. İstanbul’da herkesin şikayet ettiği ulaşım sorunu nasıl çözülür?
    İstanbul’un ulaşım sorunu, yıllardır kara yolu odaklı parçacıl yatırımlara öncelik veren, bütüncül bir planlamaya dayanmayan projeci yerel yönetim yaklaşımının bir sonucudur. Üçüncü köprüyü ve Avrasya Tüneli’ni bu yaklaşımın en popüler ürünleri olarak gösterebiliriz. Sadece bu iki proje Boğaz geçişlerinde tercih edilmediği gibi, yüklenicilere verilen geçiş garantileri nedeniyle sadece İstanbulluya değil, tüm ülkeye külfet oluyor. Çözümü Marmaray gibi toplu ulaşım projelerinde aramak lazım. Raylı sistemin İstanbul kent içi ulaşımındaki oranı 2019 itibarıyla hâlâ yüzde 20’nin altında. Karşılaştıracak bir durum bile yok ama en azından fikir versin diye söyleyelim, Tokyo’da bu oran İBB’nin açıkladığı verilere göre yüzde 60’ın üzerinde. Beş yıl önce 400 kilometre toplam raylı sistem vaadiyle göreve gelen mevcut İBB yönetimi, bunu 200 kilometreye bile taşıyamadı. Toplu ulaşımda İstanbul yıllardır sınıfta kalıyor. Kent içi ulaşım yoğunluğunun çözümü entegre, konforlu ve ucuz bir toplu ulaşım sisteminde. Bu cümleyi de Şehir Plancıları Odası olarak herhalde yüzlerce kez söylemişizdir.

    BÜTÜNCÜL VE UZUN VADELİ PLAN YOK

    Peki bir kent nasıl yönetilmeli?
    2018’de yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı kararnameleri sonrasında yerel yönetimlerin yeniden tartışılması gerekiyor. Yerel otoritenin oldukça zayıfladığı, merkezi otoriter yönetim sisteminin yasal zemin kazandığı bir süreçte yerel seçimlere gidiyoruz. Dolayısıyla kent yönetimini ülkenin siyasal ikliminden bağımsız konuşamayız. İdeali konuşacak olursak, kent yönetiminin kapsayıcı ve katılımcı olması gerektiğini söyleyebiliriz. Kente dair sözü olan herkesin eşit düzeyde temsilini sağlamaktır ideal olan. Katılımcı yerel yönetim sözünü kimse dilinden düşürmeyecektir önümüzdeki kırk gün boyunca. Ancak katılımcı yönetim pratiklerinden oldukça uzak bir merkezi yönetim anlayışının gölgesinde yaşıyoruz. Bundan on yıl önce Oda olarak bir plan çalışması hakkında Büyükşehir belediyesiyle kolaylıkla bir araya gelip mekansal kararlar hakkında tartışabiliyor, çekincelerimizi dile getirebiliyorduk. Şimdi böyle bir araya gelme hali mümkün değil ne yazık ki. Tüm ülkeye tesir eden kutuplaştırıcı siyaset ikliminden meslek odaları olarak bizler de payımızı aldık. Bilimsel ve teknik gerekçelerle itirazlarımızı dile getiriyoruz, eleştirilerimiz tartışılmıyor ama eleştiri yönelttiğimiz için bizlere çok ciddi baskılar uygulanıyor. Tüm sorunların temel kaynağı, bütüncül ve uzun vadeli bir mekansal ve stratejik plan yaklaşımının bulunmaması.

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    TMMOB, kadın sempozyumunun 3.sünü gerçekleştirdi: Kriz, Kent, Kadın
    SONRAKİ HABER

    Erdoğan "oy çalındı" iddiasında ısrarcı: Oy hırsızlığı tam bir felakettir
    YAZARLAR
    Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    ‘Suriyeliler’: Yoksulluğun hem aynası hem perdesi

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    'Dersim' yasaklandı, 'Cumhuriyet devrimleri' kurtuldu!

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Doğan Tekeli
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Syriza’nın seçim yenilgisi: Yunanistan erken seçime gidiyor
    Syriza’nın seçim yenilgisi: Yunanistan erken seçime gidiyor

    Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ana muhalefetin önemli bir farkla gerisinde kalmasının ardından erken seçime gidileceğini açıkladı.

    YSK, AKP'nin Maltepe seçim merkezinin değiştirilmesi talebini reddetti
    YSK, AKP'nin Maltepe seçim merkezinin değiştirilmesi talebini reddetti

    Maltepe seçim merkezi olarak belirlenen Türkan Saylan Kültür Merkezinin değiştirilmesi talebi reddedildi.

    Şişli Etfal Hastanesi çalışanları: Sağlıkta Şiddet Yasası çıkarılsın
    Şişli Etfal Hastanesi çalışanları: Sağlıkta Şiddet Yasası çıkarılsın

    Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık çalışanları meslektaşları Dr. Umut Karatay’a yönelik saldırıyı protesto etti.

    GÜNCELLENDİ
    Odatv yazarı Sabahattin Önkibar saldırıya uğradı
    Odatv yazarı Sabahattin Önkibar saldırıya uğradı

    Odatv yazarı Sabahattin Önkibar, evinin yakınlarında 3 kişinin saldırısına uğradı. Gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Avusturya’da rüşvet skandalı | Güven oyu alamayan hükümet düştü
    Avusturya’da rüşvet skandalı | Güven oyu alamayan hükümet düştü

    Avusturya’da hükümet ortağı ırkçı Avusturya Özgürlükçü Partisi lideri Strache’nin uluslararası rüşvet skandalının ardından güven oyu alamayan hükümet düştü.

    GÜNCELLENDİ
    EMEP’ten "Dersim tabelası" açıklaması: Halk iradesi onaya sunulamaz
    EMEP’ten "Dersim tabelası" açıklaması: Halk iradesi onaya sunulamaz

    Emek Partisi Dersim İl Örgütü, "Dersim tabelası kararı"nın ardından başlayan tartışmalara dair açıklama yaptı: Halk iradesi onaya sunulamaz.

    Kadıköy Belediyesinde anlaşma sağlandı
    Kadıköy Belediyesinde anlaşma sağlandı

    Kadıköy Belediyesinde yapılan toplusözleşmeyle çalışma saatleri haftalık 40'a indirildi, ücretlere 380 lira brüt seyyanen zam yapıldı.

    Kılıçdaroğlu: Kürtçe için yasal düzenleme yapılmalı
    Kılıçdaroğlu: Kürtçe için yasal düzenleme yapılmalı

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kürtçe için yasal düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

    Eşref Kolçak kimdir? Hangi filmlerde rol aldı?
    Eşref Kolçak kimdir? Hangi filmlerde rol aldı?
    Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ardından akılda kalanlar, öne çıkanlar
    Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ardından akılda kalanlar, öne çıkanlar
    Nusaybin’de Mitanni Kültür Merkezi’nde 3 yılın ardından yeniden Kürtçe tiyatro
    Nusaybin’de Mitanni Kültür Merkezi’nde 3 yılın ardından yeniden Kürtçe tiyatro
    GÜNCELLENDİ
    Galatasaray ve Başakşehir'in 2019/20 Şampiyonlar Ligindeki muhtemel rakipleri
    Galatasaray ve Başakşehir'in 2019/20 Şampiyonlar Ligindeki muhtemel rakipleri
    GÜNCELLENDİ
    Süper Ligde 34. hafta: Göztepe kümede kaldı, Bursa ve Erzurum düştü
    Süper Ligde 34. hafta: Göztepe kümede kaldı, Bursa ve Erzurum düştü
    GÜNCELLENDİ
    NBA Play-Off | Finalin adı Toronto Raptors-Golden State Warriors
    NBA Play-Off | Finalin adı Toronto Raptors-Golden State Warriors
    Antep Barosu: Halfeti’de işkenceyi teyit ettik
    Antep Barosu: Halfeti’de işkenceyi teyit ettik

    Antep Barosu İnsan Hakları Merkezi, Halfeti'de gözaltı işlemleri sırasında ağır işkence yapıldığını teyit ettiklerini açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    İskender Bayhan: AKP kaybetmese 'güven' tartışması yaşanmayacaktı
    İskender Bayhan: AKP kaybetmese 'güven' tartışması yaşanmayacaktı

    EMEP MYK Üyesi İskender Bayhan'la İstanbul seçimlerinin yenilenmesi, YSK'nin gerekçeli iptal kararı ve açlık grevlerinin sonlanması üzerine konuştuk.

    Saruhan Oluç: Açlık grevi görüşmelerinin çözüm süreciyle alakası yok
    Saruhan Oluç: Açlık grevi görüşmelerinin çözüm süreciyle alakası yok

    Meclis'te basın toplantısı düzenleyen HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, "Açlık grevi görüşmelerinin çözüm süreciyle alakası yok" dedi.

    Vakıfbank ve Halkbank'ta yönetim kurullarına AKP'li isimler getirildi
    Vakıfbank ve Halkbank'ta yönetim kurullarına AKP'li isimler getirildi

    Kamu bankaları Vakıfbank ve Halkbank’ın Genel Kurul toplantıları gerçekleştirildi. AKP’li isimler yönetim kurullarına getirildi.

    GÜNCELLENDİ
    Trump: Japonya 105 adet F-35 almayı planlıyor
    Trump: Japonya 105 adet F-35 almayı planlıyor

    Japonya’da resmi temaslarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'nın 105 adet F-35 alacağını açıkladı.

    Yassıada haberinde Erdoğan'a tepkisi yayına yansıyan Oğuz Haksever'den açıklama
    Yassıada haberinde Erdoğan'a tepkisi yayına yansıyan Oğuz Haksever'den açıklama

    NTV'deki Yassıada haberi esnasında Tayyip Erdoğan'a tepki gösteren sözleri yayına yansıyan Oğuz Haksever açıklama yaptı.

    Sibaş işçilerinden Çineli maden işçilerine destek ziyareti
    Sibaş işçilerinden Çineli maden işçilerine destek ziyareti

    Aydın'da sendikalaştıkları için işten atılan ve direnen Sibaş işçileri, silikozise yakalanan Çineli maden işçilerini ziyaret etti.

    Turhan Yalçın'ı son yolculuğuna uğurladık: Gözün arkada kalmasın
    Turhan Yalçın'ı son yolculuğuna uğurladık: Gözün arkada kalmasın

    Emek Partisi Elmadağ İlçe Yöneticisi ve Evrensel Gazetesinin emektarı Turhan Yalçın, Ankara'da yapılan törenle son yolculuğuna uğurlandı.

    Turhan Yalçın'ın Evrensel önlüğü ve titreyen yumruğudur belleklere kazınan...
    Turhan Yalçın'ın Evrensel önlüğü ve titreyen yumruğudur belleklere kazınan...

    Fevzi Ayber, hayatını kaybeden EMEP Elmadağ İlçe Yöneticisi Turhan Yalçın'ı yazdı: İşçi sınıfına olan güveni, işçi basını Evrensel Gazetesi’ne olan bağlılığı herkese örnek olacaktır

    Cumartesi Anneleri, mücadelelerinin 24. yılında yasaklara meydan okudu
    Cumartesi Anneleri, mücadelelerinin 24. yılında yasaklara meydan okudu

    Cumartesi Anneleri, kayıp yakınlarının akıbetini sormak için Galatasaray meydanına çıkışlarının 24. yılında yasakların mücadelelerini engelleyemeyeceğini vurguladı.

    Selma Gürkan: Baskılara karşı mücadele birikimini de görüyoruz
    Selma Gürkan: Baskılara karşı mücadele birikimini de görüyoruz

    Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan, Balıkesir’de Edremit’te partisi tarafından düzenlenen piknik etkinliğinde konuştu.

    Açlık grevini sonlandıran 221 tutukludan sadece 21’i hastaneye kaldırıldı
    Açlık grevini sonlandıran 221 tutukludan sadece 21’i hastaneye kaldırıldı

    Açlık grevinin sonlandırılmasının ardından Diyarbakır Cezaevinde kalan 5'i ölüm orucundaki 221 tutukludan henüz sadece 21’i tedavi altına alındı.

    GÜNCELLENDİ
    23 Haziran seçimi | İstanbul’un yoksulları iktidara iyi bir ders verebilir
    23 Haziran seçimi | İstanbul’un yoksulları iktidara iyi bir ders verebilir

    Prof. Dr. Yüksel Taşkın ve Prof. Dr. Emre Bağce, 23 Haziran İstanbul seçimi öncesi tabloyu Evrensel'e değerlendirdi.

    Türk-İş: Açlık sınırı 2 bin 124 TL, yoksulluk sınırı 6 bin 918 TL
    Türk-İş: Açlık sınırı 2 bin 124 TL, yoksulluk sınırı 6 bin 918 TL

    Türk-İş Mayıs ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Türk-İş verilerine göre asgari ücret bekar bir işçinin dahi asgari giderlerini karşılayamıyor.

    Mardin'de kayyumun müdürü, belediyenin paraşütlerini yanında götürdü
    Mardin'de kayyumun müdürü, belediyenin paraşütlerini yanında götürdü

    Mardin'de kayyum döneminde Gençlik Hizmetleri Müdürlüğüne getirilen Burak Bahadır Tuzlu'nun, belediyeye ait 5 adet yamaç paraşütünü yanında götürdüğü ortaya çıktı.

    Demirtaş: İstanbul adayı olsam, billboardlara ayna koyardım
    Demirtaş: İstanbul adayı olsam, billboardlara ayna koyardım

    Demirtaş, aralarında Genel Yayın Yönetmenimiz Fatih Polat’ın da bulunduğu 34 gazeteci, yazar ve eleştirmenin birer sorusunu yanıtladı. 