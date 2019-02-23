RTÜK Üyesi Taşcı: Akpınar'la beraber milyonlarca insan sorgulandı

Sinan GÜLER

Ankara

RTÜK Üst Kurul Üyesi İlhan Taşcı’nın, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’in konuk olduğu Uğur Dündar’la Halk Arenası programına verilen 5 programlık yayın durdurma cezasına karşı kullandığı oyun yazısı yayımlandı.

Taşcı karşı oy yazısında, ifade özgürlüğünün çoğulcu ve anayasal demokrasilerin temel taşı olduğunu hatırlatarak Akpınar’ın sözlerinin ifade ve basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. “Türkiye medyası çok kanallı, tek sesli bir yapıya doğru evrilmektedir” diyen Taşcı, Akpınar’ın sözlerinin Halk TV’ye verilen cezanın gerekçesinde belirtildiği gibi toplumu kin ve düşmanlığa tahrik, nefret duyguları oluşturabilecek nitelikte olmadığını söyledi.

“Demokrasi, laiklik ve cumhuriyetin geleceği üzerine söylediği sözlerin kulaklarımıza küpe olması gerekirken buradan kin ve nefret söylemi çıkarabilmek için cumhuriyete, demokrasiye ve laikliğe düşman olmak gerekmektedir” ifadelerini kullanan Taşcı, Akpınar’ın programdan bir gün sonra polis eşliğinde adliyeye götürülüp sorgulanmasını hatırlatarak, Akpınar’ın sorguya çekilmesiyle milyonlarca yurtseverin, farklı düşünen ve düşüncelerini ifade eden insanın da sorguya çekildiğini söyledi.

Üst Kurulun kararlarının da tutarlı olmadığını belirten Taşcı, Akit TV’de Ahmet Maranki’nin “Afrin operasyonuna itiraz eden ister gazeteci, ister milletvekili olsun hemen vurun” şeklindeki sözlerinin ifade özgürlüğü olarak değerlendirildiğini hatırlattı.

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