361. F Oturumu: Hasta mahpusların hapiste tutulması ölüme davetiyedir

Hapishanelerdeki hak ihlallerine ve hasta mahpusların sağlık durumuna dikkat çekmek amacıyla 361 haftadır sürdürülen F Oturumu’nda, 71 yaşındaki kanser, kalp, böbrek, şeker ve yüksek tansiyon hastası olan mahpus Mehmet Bayram’ın serbest bırakılması talep edildi.

Tedavi hakları gasp edilen tüm hasta mahpusların sesi olmak için düzenlenen F Oturumu, İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi önünde gerçekleşti. 361. hafta F Oturumu’nda “Hasta mahpus Mehmet Bayram serbest bırakılsın” ve “Tedavi haktır engellenemez” pankartları açıldı.

361. hafta basın açıklamasını İHD İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu’ndan Mehmet Acettin okudu. Açlık grevinde olan mahpusların durumuna dikkat çeken Acettin, tecridin kalkması yönündeki taleplerinin karşılanmasını istedi. Acettin, 2017’de tutuklanan 71 yaşındaki hasta mahpus Mehmet Bayram’ın gözaltında ve hapishanede iki kez kalp krizi geçirdiğini söyledi. Acettin, kanser, yüksek tansiyon, şeker ve böbrek yetmezliği olan mahpus Mehmet Bayram’ın hayati tehlikesi olduğunu belitti. Hapishane koşullarında tedavisi yapılamayan Mehmet Bayram’ın hapishanede tutulmasının ölüme davetiye çıkarmak olduğunu söyleyen Acettin, Bayram’ın serbest bırakılmasını talep etti. (İstanbul/EVRENSEL)