DSP: İktidar medyası genel merkezimizden çıkmıyor

Antep, Ankara, Şişli, Avcılar ve Marmaris gibi merkezlerde çıkardığı uzun yıllar CHP’de siyaset yapmış isimlerle tartışma yaratan DSP’den açıklama geldi. Partinin Genel Başkan Yardımcısı Uğur Gürel, “Genel merkezimizin yerini bile bilmeyen iktidar yanlısı medya da bizi çok sevmeye başladı. Muhabirler genel merkezimizden çıkmıyor” açıklaması geldi.

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk’e konuşan Gürel, “İki partili sistem, hem AKP’yi hem de CHP’yi memnun ediyor. Olayın bu hale gelmesinde CHP’nin de sorumluluğu var. 17 yıldır AKP’yi iktidarda tutan ana muhalefet, diğer partilerin önünü tıkadı. Geçen seçimde kapımızı çalmayan, hatta genel merkezimizin yerini bile bilmeyen iktidar yanlısı medya da bizi çok sevmeye başladı. Muhabirler genel merkezimizden çıkmıyor. Sık sık bizimle röportaj yapma gereği duyuyorlar. Tabii bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Açıkçası hükümete yakın televizyonlarda, CHP’nin oylarını böldüğümüz için bize destek var.” (HABER MERKEZİ)