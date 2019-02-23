Düdenlerin oluştuğu bölge çökme riski nedeniyle trafiğe kapatıldı

İzmir’de geçen ay rekor yağış alan Menderes’te tarım arazilerinde yağmur sularının birikmesiyle yer altında çatlaklar ortaya çıktı. Yağmur sularının bu çatlaklardan yer altına akmaya başlaması ise düden oluşmasına neden oldu. Daha sonra ise sular çekildi. Ancak taş ocaklarının da bulunduğu bölgeden ağır tonajlı araçların geçmesi yolun çökme riskini gündeme getirdi. Yolun, düdenlerin bulunduğu bölümü, iki yönlü trafiğe kapatıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından verilen kapatma kararı üzerine ekipler, yolun iki yönüne beton bloklar yerleştirdi. Bazı vatandaşlar beton blokları kaldırıp geçmeye çalışınca yol, iş makinesiyle kazıldı. (İzmir/DHA)