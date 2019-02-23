Melek’in ölümünde sanıkların cezaları iki katına çıktı

Ağrı’nın Hamur ilçesinde 2012 yılında aile içi şiddet gören, tuvalete kapatılıp, aç susuz bırakılan 2 çocuk annesi Melek Karaaslan’ın ölümüne neden oldukları iddiasıyla yargılanan eşi Ferdi Karaaslan’a verilen 8 yıl 4 ay, kayınpederi Kutbettin ile kayınvalidesi Naciye Karaaslan’a verilen 6 yıl 3’er aylık hapis cezaları, Yargıtay 1’nci Ceza Dairesince az bulunarak bozuldu. Ağrı 1’nci Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden yargılanan tutuklu Ferdi Karaaslan’ın cezası 16 yıl 8 aya, tutuksuz Naciye- Kutbettin Karaaslan çiftinin cezaları ise 12 yıl 6’şar aya çıkarıldı. Melek’in babası ise beraat etti.

Sanık ve mağdur avukatlarının itirazı üzerine dosya Yargıtay 1’nci Ceza Dairesinde incelendi. Yargıtay, verilen cezaları az bularak bozdu. 1’nci Ceza Dairesi, sanıklar hakkında, Melek Karaaslan’a yönelik ihmali davranışla öldürme suçundan kurulan hükümde, olası kast indirimi uygulanmasını yanlış buldu. Eksik ceza verildiğini bildiren Yargıtay, olası kast indiriminin uygulanmamasını istedi. Yeniden yapılan yargılamada mahkeme heyeti, ‘Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi’ suçundan Ferdi Karaaslan’ı 16 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum etti. Heyet, aynı suçtan Naciye ve Kutbettin Karaaslan’ı de 12 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırdı. Baba Kasım Levent ise, ‘Yardım ve bildirim yükümlülüğü yerine getirmeme’ suçundan beraat etti. (Ağrı/DHA)