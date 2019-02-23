Karabağlar Belediyesi işçileri TİS talepleri için greve çıktı

Karabağlar Belediyesi sosyal tesislerinde çalışan işçiler dün greve çıktı. Devrimci Turizm-iş Sendikasına üye olan işçiler toplu sözleşme görüşmelerinde yaşanan ücret anlaşmazlığı nedeniyle “Bu iş yerinde grev var” pankartı astı.

Üçyol’da bulunan Uğur Mumcu Tesisleri’nde Dev Turizm-İş Genel Başkanı eşliğinde basın açıklaması yaparak grevlerini duyurdu. Açıklamayı okuyan Sendika Başkanı Mustafa Yahyaoğlu, “Karabağlar Belediyesi Spor A.Ş’ye ait işyerlerinde ve Uğur Mumcu tesislerinde grevimizi başlatmış bulunuyoruz. Ne yazık ki beş aydır devam etmekte olan TİS görüşmelerimiz tüm çabalarımıza rağmen olumlu sonuçlanmamıştır. İşçilerimiz bugün ne yazık ki asgari ücret koşullarına mahkûm olmuşlardır. Enflasyon yüzde 26 iken ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li belediyelerde asgari ücretin 2 bin 200 lira olacağını açıklamasına rağmen işçilerimiz 2 bin 59 liraya çalışmaktadır. Sendika olarak taleplerimiz 800 lira net zam yapılması, aylık 200 lira net aile yardımı, toplu taşıma kartı verilmesi ve ikramiye ödenmesidir. İşveren bize sadece 398 lira zam önermekte ve geri kalan tüm diğer taleplerimizi reddetmektedir” dedi.

Bu koşullar altında imzalanacak bir toplu sözleşmenin işçilerin haklarını korumayı başaramayan eksik bir sözleşme olacağını vurgulayan Yahyaoğlu, “İşçiler insanca çalışabilir bir iş ve yaşayabilir bir ücret istemektedir. Grev işçilerin haklı talepleri karşılanana kadar ve haklarımız kazanılıncaya kadar sürecektir” dedi.

BELEDİYE: YÜZDE 54’LÜK ARTIŞIN KABUL EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL

Greve ilişkin belediyeden yapılan açıklamada, sendikanın ücretlere toplam ortalama yüzde 54 artış talep ettiği, bunun karşılanmasının mümkün olmadığı belirtildi.

Görüşmelerde işçi ücretlerine 2018 yılında açıklanan yüzde 20,30 olan enflasyon oranının üzerinde net 2 bin 500 lira iyileştirme de dahil olmak üzere ortalama yüzde 29,8 ücret artışı önerildiğinin bildirildiği açıklamada, sendikanın bu teklifi kabul etmeyerek ortalama yüzde 54 oranında ücret artışı talep ettiği savunuldu. (İzmir/EVRENSEL)