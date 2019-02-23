ODTÜ'lü İrem Kütük’ün ismi kütüphanede yaşayacak

ODTÜ’de bir kamyonetin açılan kasa kapağının başına çarpması sonucu yaşamını yitiren ODTÜ öğrencisi İrem Kütük'ün ismi, Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki bir okulda açılan kütüphanede yaşayacak.

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun tarafından başlatılan “Pekala Okuyoruz” ve “Pekala Sınıflar” projeleri kapsamında, Alaşehir Fatih Ortaokulunda bir kütüphane oluşturuldu.

Raflarının Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk tarafından yaptırıldığı kütüphanenin kitaplarını ise ODTÜ Kitap Topluluğu öğrencileri bağışladı.

Topluluk üyesi 30 üniversite öğrencisi 1061 kitabı kütüphane raflarına dizdi ve ortaokul öğrencileriyle sohbet etti.

Kütüphaneye, geçen yıl kasım ayında başkentte yaşanan olayda bir kamyonetin açılan kasa kapağının başına çarpması sonucu hayatını kaybeden ODTÜ Psikoloji Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi İrem Kütük'ün ismi verildi.

ODTÜ Kitap Topluluğu Başkanı Hanife Türksayar arkadaşları İrem Kütük'ün ihmaller zinciri sonunda mezuniyet cübbesini giyemeden hayatını kaybettiğini belirterek, “İrem, 'cennet bahçesi' demektir. Kütüphanenin çocuklarımıza cennet bahçesi olması için İrem'in adının yaşatılmasını istedik” diye konuştu. (Manisa/AA)

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