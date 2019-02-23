23 Şubat 2019 11:48

Ukrayna’dan NATO'ya çağrı: Karadeniz'e daha çok savaş gemisi yollayın

Karadeniz’de yaşanan Ukrayna-Rusya krizi nedeniyle Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, NATO’ya çağrı yaptı.

Ukrayna’dan NATO'ya çağrı: Karadeniz'e daha çok savaş gemisi yollayın

Fotoğraf: AA

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    Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, NATO'ya “Rusya'nın saldırı ihtimaline karşı” Karadeniz'e savaş gemileri göndermesi çağrısında bulundu.

    Poroşenko, ABD'li Fox News kanalıyla yaptığı söyleşide, “NATO gemilerinin Karadeniz'de varlığını artırmalıyız. Kırım'ın ilhak edilmesinin ardından Karadeniz'de güçler dengesi tamamen yok oldu” dedi.

    “Rusya'nın Karadeniz'de saldırgan tutumunu sürdürebileceğini” belirten Ukraynalı lider, “Ukrayna gemilerine daha önce saldırdılar. İşte bu nedenle NATO gemilerinin varlığı istikrarı sağlayacak” diye konuştu.

    Rusya'nın Kırım'da askeri varlığını giderek güçlendirdiğini söyleyen Poroşenko, “Putin Kırım'ı roket yerleştirmek için kullanıyor. Kırım'da Rusya deniz kuvvetlerinin varlığı ciddi şekilde artırıldı. Bu durum çok önemli tehlike oluşturuyor ve bölgede istikrarsızlık yaratıyor” dedi.

    Rus lider Putin'e karşı ‘tehditkâr’ tutum alınması gerektiğini savunan Ukrayna Devlet Başkanı, “Eğer uluslararası koalisyon yeteri kadar güçlü olursa, eğer etkili yaptırımlar devam ederse, sahip olduğumuz tüm bu baskı araçları işe yarar, Putin'le bu şekilde konuşmak sonuç verir” ifadelerinde bulundu.

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Rusya'nın uluslararası normları ihlal etmesi” nedeniyle NATO'nun Karadeniz'de varlığını artırmaya hazırlandığını açıklamıştı. (Kiev/DHA)

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