27 Şubat 2019 07:20

Nijerya'da Muhammed Buhari yeniden devlet başkanı seçildi

Nijerya'da hafta sonu düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinde mevcut devlet başkanı Muhammed Buhari yeniden başkan seçildi.

Nijerya'da Muhammed Buhari yeniden devlet başkanı seçildi

Muhammed Buhari | Fotoğraf: Chatham House/Flicker (CC BY-SA 2.0)

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    Nijerya'da hafta sonu düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinde Tüm İlericiler Kongresi (APC) adayı mevcut devlet başkanı Muhammed Buhari yeniden başkan seçildi.

    AA'nın haberine göre, Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu'nun (INEC) verilerine göre, Buhari 15 milyon oy aldı. Buhari'nin devlet başkanlığı yarışındaki en büyük rakibi ana muhalefetteki Halkın Demokratik Partisi (PDP) adayı Atiku Abubakar'ın aldığı oy ise 11 milyon oldu.

    Federal sistemle yönetilen, bir başkent ve 36 eyaletten oluşan Nijerya'daki seçimlerde APC 19 eyalette birinci çıkarken, PDP 17 eyalet ve federal başkentte birinci oldu.    

    20 ülke ve 134 kurumdan gözlemci, seçimler için ülkenin farklı bölgelerinde görev aldı.

    Yaklaşık 200 milyon nüfusa sahip Nijerya'da devlet başkanlığı için 73 aday yarıştı. Pazartesi 12.00'de başlayan oy sayma işlemi bugün sona erdi.

    Ülkede 16 Şubat'ta yapılması öngörülen seçimler, güvenlik ve oy pusulalarının bazı eyaletlere ulaştırılamaması nedeniyle 23 Şubat'a ertelenmişti.

    Nijerya’da seçimlerin galibi Müslüman ve Fulani kökenli Buhari, 2015 seçimlerinde 15,4 milyon oy alarak rakibi Jonathan Goodluck’ı geride bırakmıştı.

    Fotoğraf: AA

    MUHAMMED BUHARİ KİMDİR?

    Nijerya Ordusundan emekli olan Tümgeneral Muhammed Buhari, askeri darbe ile geldiği iktidarını 31 Aralık 1983-27 Ağustos 1985 tarihleri arasında devlet başkanı olarak sürdürdü. 2003, 2007 ve 2011 seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı için yarıştı fakat başarısız oldu.

    Buhari, görevdeki Cumhurbaşkanı Goodluck Jonathan'ı yenerek, 2015 genel seçimlerini kazandı ve tekrar cumhurbaşkanı oldu. (DIŞ HABERLER)

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