Hulusi Akar ile ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Akar ile ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Pentagon'da bir araya geldi.

İkili ve heyetler arası gerçekleştirilen görüşmelerde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford da yer aldı.

Akar ve Shanahan arasındaki görüşmede, savunma alanında ikili iş birliği, Suriye'de IŞİD’e karşı yürütülen operasyonlar, ABD tarafından YPG/PYD'ye verilen destekle ilgili Türkiye'nin endişeleri de dahil olmak üzere çeşitli konular ele alındı.

Görüşmede ‘Suriye'nin toprak bütünlüğünün’ sağlanmasına yönelik ‘iş birliği’ konusunda konuşan Bakan Akar, ‘terör örgütleri ile mücadelede’ vurgusu yaptı.

İki Bakan görüşmede, ülkeleri arasındaki sahip stratejik ortaklığın ve NATO ittifakı içerisinde devam eden iş birliğinine dikkat çekti.

Görüşmeye ilişkin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan da açıklama geldi. Akar, "Suriye'den çekilme sırasında herhangi bir otorite boşluğu bırakılmaması hususunu hatırlattık. FETÖ elebaşının ve örgütün diğer üyelerinin iadesi konusunu da gündeme getirdik. Önümüzdeki günlerde bunu yakından takip etmeye devam edeceğiz. Münbiç Yol Haritası'ndaki gecikmenin önlenmesi, bunun bir an önce sonuçlandırılması konusunu kabul edip bu konuda çalışacaklarını belirttiler." dedi.

TRUMP: ASKER BIRAKMA FİKRİNİ ÇOK FAZLA İNSAN BENİMSİYOR

Suriye konusunda bir açıklama da ABD Başkanı Doland Trump'tan geldi. Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Suriye’den ABD askerlerinin çekilmesine ilişkin bir soru üzerine, "NATO veya kim olursa artık diğer birliklerle beraber biz de küçük bir birlik bırakabiliriz, böylece (IŞİD) tekrar başlamaz. Bu fikre olumlu yaklaşıyorum, çok küçük bir birlik, orada halihazırda bulunan gücümüze göre çok küçük olacak bu. Çok fazla insan bu fikri benimsiyor" ifadelerini kullandı.

Trump, bu konuda farklı fikirlere açık olduğunu belirterek, "Orada bulunan 2 bin 500 askerimiz dünyanın farklı bölgelerine gidecek. Belki Irak’a geçebilirler, orada güçlü bir birliğimiz var." dedi. Ayrıca Trump, IŞİD'in yüzde 100 ortadan kaldırıldığını kısa bir süre içerisinde açıklayacaklarını söyledi.

Öte yandan Pentagon Sözcüsü Binbaşı Sean Robertson güvenli bölge oluşturmak için uluslararası bir gücün parçası olarak Suriye'nin kuzeydoğusunda birkaç yüz asker bırakacaklarını duyurmuştu. AA muhabirine konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen Savunma Bakanlığı yetkilisi ise güvenli bölge için "Türk ve SDG güçleri bu bölgeye girmeyecek" ifadesini kullandı. (AA)