Beklenen yağış geldi: Kar Trakya ve Marmara'yı etkisi altına aldı

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava, Kırklareli’de akşam saatlerinde başlayan sağanağı kara çevirdi. Etkili şekilde yağan kar kısa sürede Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerini beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışı gecenin ilerleyen saatlerinde tipi şeklinde devam etti.

Hava şartlarının olumsuzluğu nedeniyle ulaşımda aksamalar görüldü. Pek çok araç tipi nedeniyle yolda kalırken, Kofçaz'da yoldan çıkan bir aracın devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

Kar yağışının öğle saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.

Fotoğraf: DHA

İSTANBUL'DA KAR BAŞLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, İstanbul’da gece yağmur şeklinde başlayan yağış, Avrupa Yakası'nda karla karışık yağmur, yüksek yerlerde kar, Anadolu Yakası'nda ise yağmur şeklinde devam ediyor.

Öğleden sonraya kadar bu şekilde devam edecek yağışların, havanın biraz daha soğumasıyla il genelinde 15.00'ten sonra kara dönüşeceği tahmin ediliyor.

Karla karışık yağmur ve zaman zaman kar şeklindeki yağışların yarın da süreceği öngörülüyor.

İstanbul'da rüzgarın gün içinde kuvvetini arttırarak kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde esmesi, rüzgarın hızının yer yer 90 kilometreye kadar çıkması, pazar günü öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kentte sıcaklık bugün öğlen saatlerine kadar 3, öğleden sonra ise 2 derece olacak.

İstanbul'da pazartesi günü çok bulutlu, salı günü ise parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar ise artarak 6-7 derece civarında olacak.

EDİRNE'DE KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Edirne'nin Keşan ilçesinde de öğle saatlerine doğru kar yağışı başladı. Yağış nedeniyle Keşan beyaza büründü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü ilçede, kar yağışının aralıklarla karla karışık yağmur şeklinde devam etmesi bekleniyor. Bu arada, Edirne kent merkezinde de soğuk hava etkili oluyor.

TEKİRDAĞ'DA KAR YAĞIŞI VE FIRTINA ETKİLİ OLUYOR

Fotoğraf: AA

Tekirdağ'da, şehir merkezi ile Malkara, Şarköy ve Hayrabolu ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Bölgede sabah saatlerinde başlayan kar, kent merkezi ile Hayrabolu, Şarköy ve Malkara ilçe merkezlerini beyaza bürüdü.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Karayolları ve AFAD ekipleri, ana arterler ile Tekirdağ-Hayrabolu ve Tekirdağ-Malkara yolunda tuzlama ve kar küreme çalışması gerçekleştiriyor.

Şehir merkezi ve ilçelerde kapalı yol bulunmayan kentte, ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Bu arada, fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Saatteki hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ve tanker, Süleymanpaşa sahiline demirledi.

Fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri, denize açılamadı.

Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın etkisini sürdüreceğini belirterek, vatandaşları olumsuzluklara karşı uyardı.

DENİZ ULAŞIMINDA AKSAMALAR YAŞANIYOR

Öte yandan Marmara'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri iptal edildi.

İptal edilen seferler şöyle:

BUDO:

08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

BUDO daha sonra yeni bir açıklama yaparak 8 seferin daha iptal edildiğini açıkladı. BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 16.00, 17.30 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 16.30, 18.30 ve 20.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 18.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece), 20.30'daki İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.

İDO:

07:50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08.30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

09:30 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı

09:50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa

10:30 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy

11:50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa

12:30 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy

18:45 - Bostancı-Yenikapı-Bandırma

ÇANAKKALE'DE ETKİLİ KAR YAĞIŞI

Çanakkale'de fırtına ve tipi hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Tipi ve fırtına nedeniyle deniz ulaşımın tamamen durduğu kentte öğle saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini artırmaya başladı. Hava sıcaklığı eksi 1 dereceye düşerken, özellikle Lapseki ve Gelibolu ilçeleri beyaza büründü.

Polis ve jandarma, il genelindeki yol güzergahlarını sürekli kontrol edip, durum hakkında sürücüleri bilgilendiriyor. Yetkililer şu an için il genelinde kapalı yol bulunmadığı, yağışın gün boyu ve yarın da etkili olması beklendiğini belirtirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kuzey Ege'de de deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Marmara Denizi ile Kuzey Ege'nin bir bölümünde etkili olan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada, Geyikli-Bozcaada, Çanakkale-Kilitbahir ve Çanakkale-Eceabat arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.

Çanakkale-Kilitbahir ve Çanakkale-Eceabat hatlarındaki feribot seferleri iptal edildi. Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada seferleri de fırtına nedeniyle yapılamıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, Çanakkale iskelesine gelen araçları Lapseki-Gelibolu hattına yönlendiriyor.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, seferlerin fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından normale döneceğini bildirdi.

Fotoğraf: DHA

ÇANAKKALE BOĞAZI ÇİFT YÖNLÜ GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI

Çanakkale Boğazı da olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı ile Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan feribot seferleri de fırtına nedeniyle yapılamıyor.

Sabaha karşı etkili olan fırtına ve kar yağışı, boğazda görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi, boğazı saat 09.00'da çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapattı. Gemi kaptanları durum hakkında telsizle bilgilendirildi. Çanakkale Boğazı'na giriş yapamayan gemiler, demir attıkları bölgelerde fırtınanın dinmesini beklemeye başladı.

ERZURUM'DA ULAŞIMA KAR ENGELİ

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar, tipi ve buzlanma, Erzurum'un özellikle kırsal kesimindeki mahallelerde ulaşımda aksamalara yol açtı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan birçok mahalle yolunun ekiplerin çabalarıyla ulaşıma açıldığı kentte, halen yolu kapalı olan 9 mahalleye ulaşım sağlanamıyor. (HABER MERKEZİ)