Karabük'te gıda zehirlenmesi şüphesi ile 74 kişi hastaneye başvurdu

Karabük'te, esnaf çadırında yedikleri yemeğin ardından zehirlenme belirtileri gösteren çok sayıda kişi hastaneye başvurdu.

Alınan bilgiye göre, Karabük Kent Meydanı'nda bulunan esnaf çadırındaki bir restoranda yemek yiyenlerde, mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetleri ortaya çıktı. Akşamdan bu yana hastanede tedavi altına alınanların sayısı 74'e çıktı. Genel durumları iyi olan hastaların tedavileri sürerken, sayının artabileceği belirtiliyor.

Bu arada olayın ardından Karabük Valisi Fuat Gürel, Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı hastanelerdeki vatandaşları ziyaret etti, yetkililerden bilgi aldı.

Hastane çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Gürel, akşam saatlerinden itibaren zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvuran kişi sayısının 74'e ulaştığını bildirdi.

Hastaların hızlı bir şekilde tedavilerine başlandığını aktaran Gürel, "Şu an için toplam 74 kişi müracaat etmiş, hızlı bir şekilde tedavi süreçlerine başlandı. Allah'a şükür herhangi bir sıkıntı yok. Bunlardan 17'si çocuk. Esnaf günleri çadırında yedikleri pilav ve tavuktan kaynaklandığını düşünüyoruz." diye konuştu.

Vali Gürel, vatandaşların durumlarının iyi olduğunu, ancak tedbir amacıyla müşahede altında tutulduklarını kaydetti. (AA)