Karabük'te gıda zehirlenmesi nedeniyle 81 kişi hastaneye kaldırıldı

Karabük Kent Meydanı'nda bulunan esnaf çadırındaki bir restoranda yemek yedikten sonra mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuranların sayısı artıyor.

Akşam saatlerinden itibaren kentteki çeşitli hastanelere gelen hastaların sayısı 20'si çocuk 81'e yükseldi. Genel durumları iyi olan hastaların tedavileri sürerken, sayının artabileceği belirtiliyor. Çeşitli hastanelere başvuranlardan 60'sı taburcu edilirken 21'inin tedavisi devam ediyor.

Bu arada olayın ardından AKP Karabük Milletvekili Cumhur Ünal ve Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, hastanelerdeki vatandaşları ziyaret etti, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı'dan bilgi aldı.

Ünal Karabük Valiliği ve belediyesinin konuyu araştıracağını ifade etti.

Hastalarının kontrol amaçlı tutulduklarını anlatan Vergili ise açıklamasında, hepsinin sabaha kadar hastaneden çıkabileceğini, bu zehirlenmeden kim sorumluysa ilgili kurumlarla gerekeni yapacaklarını, denetim konusunda çok titiz olduklarını söyledi. (Karabük/AA)