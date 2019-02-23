Cezaevinde 30 gündür açlık grevinde olan Halkın Hukuk Bürosu (HHB) ve Çağdaş Hukukçular Derneğinden (ÇHD) avukatlarla dayanışma amacıyla İstanbul Beşiktaş'ta dilek feneri uçurmak isteyen avukatlar gözaltına alındı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen avukatlar Yaprak Türkmen, Oğuzhan Topalkara, Seda Saraldı, Canan Gözcü, Barzan Demirhan, Gökmen Yeşil ve Ayşegül Çağatay daha sonra farklı karakollara sevk edildi.

Canan Gözcü ve Yaprak Türkmen'in Etiler karakolunda, Gökmen Yeşil'in Beşiktaş karakolunda, Barzan Demirhan'ın Levent karakolunda, Oğuzhan Topalkara'nın Arnavutköy karakolunda, Ayşegül Cağatay ve Seda Saraldı'nın ise Etiler Nusret Asayiş Büroda tutulduğu bildirildi.

Öte yandan, savcılığın dilek feneri uçurma girişiminden dolayı, "örgüt propagandası" ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla avukatlar hakkında 24 saat süreyle gözaltı talimatı verdiği belirtildi.

HHB VE ÇHD'Lİ TUTUKLU AVUKATLAR 30 GÜNDÜR AÇLIK GREVİNDE

Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi avukatların yargılandığı dosya kapsamında tutuklu bulunan avukatlar Selçuk Kozağaçlı, Engin Gökoğlu, Ayçan Çiçek, Behiç Aşçı ve Aytaç Ünsal 30 gündür açlık grevinde. Avukatların yargılandığı davanın üçüncü duruşması 18-21 Mart'ta görülecek. (HABER MERKEZİ)