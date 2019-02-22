"Kredi kartlarında taksit ve kredilerde vade uzatılacak"

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, AA muhabirine kredi kartları ve bireysel tüketici kredilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kredi kartlarında taksit sınırını ve bireysel tüketici kredilerinde vadeleri uzatma yönünde çalışma yapıldığını belirten Akben, bankaların kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte değişik yapıldığında ihtiyaç kredilerinde vadenin 36 aydan 60 aya çıkacağını söyledi.

Akben şöyle devam etti:

"Fiyatı 120 bin TL'ye kadar olan taşıt alımı amacıyla kullandırılacak kredilerde vade 48 aydan 60 aya yükselecek. Halihazırda 6 ay olan bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesini 12 ay olarak yeniden düzenliyoruz. Banka kredilerinde vadelerde yapacağımız değişiklik finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri için de aynen geçerli olacak. Kredi kartlarında taksit sınırında yapacağımız düzenleme ile bilgisayar alımlarında ve taşımacılıkla ilgili harcamalarda taksit sayısı 6'dan 12'ye yükselecek. Seyahat acenteleri ile ilgili yurt içi harcamalarda, sağlık ve sosyal hizmetlerle ilgili harcamalarda taksit sınırı 9 aydan 12 aya çıkacak. Kurumsal kredi kartlarında tüm ürün ve hizmet harcama gruplarında taksit sayısı 9'dan 12'ye çıkacak."

Akben, daha önce yaptıkları düzenleme ile tahsili geciken ihtiyaç kredilerinin borç bakiyelerinin, borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla 60 ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabildiğini anımsattı. (HABER MERKEZİ)