Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine gerçekleşecek olan tüm feribot seferleri ve Bozcaada ilçesine yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle yarın için iptal edildi.

Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenilen fırtına nedeniyle Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından Çanakkale Boğazı ile Adalar hattından Gökçeada ilçesine yarın yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Bozcaada'dan saat 07.15, Geyikli’den ise saat 08.00'de feribot seferleri yapılacak. Diğer tüm seferler ise olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Çanakkale Boğazı’nda diğer hatlardaki seferler ise devam ediyor. (Çanakkale/DHA)