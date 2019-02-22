Eren Erdem'in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
Eren Erdem'in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi. Erdem, 1 Mart'taki duruşmaya kadar cezaevinde kalmaya devam edecek.
Fotoğraf: DHA
CHP'nin İstanbul eski Milletvekili Barış Yarkadaş, CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem'in tutukluluğuna yapılan itirazın reddedildiğini duyurdu. Erdem, 1 Mart'taki duruşmaya kadar cezaevinde kalmaya devam edecek.
Kararı Twitter üzerinden duyuran Yarkadaş şu ifadeleri kullandı:
"237 gündür Silivri'de tutulan CHP PM Üyesi @erenerdemnet 'in 'tutukluluğa itiraz incelemesi'nde karar çıktı! 8 Ocak'taki duruşmada Eren'in serbest kalması yönünde oy kullanan hakim, bugün tahliye istemine RED verdiği için, arkadaşımız 1 Mart'taki duruşmaya kadar içeride kalacak."
237 gündür Silivri'de tutulan CHP PM Üyesi @erenerdemnet 'in 'tutukluluğa itiraz incelemesi'nde karar çıktı! 8 Ocak'taki duruşmada Eren'in serbest kalması yönünde oy kullanan hakim, bugün tahliye istemine RED verdiği için, arkadaşımız 1 Mart'taki duruşmaya kadar içeride kalacak.— Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 22 Şubat 2019
(HABER MERKEZİ)
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