Balıkesir'de maden ocağında toprak kayması: Kepçe operatörü aranıyor

İMO Başkanı Cemal Gökçe: İstanbul’da ne evler ne de dışarısı güvenli

Binali Yıldırım'ın İstanbul'da deprem toplanma alanlarının yetersiz olduğuna dair açıklamasına değinen Gökçe, "Bunu kim yaptı diye sormak lazım" dedi.