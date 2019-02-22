Ataşehir Tiyatro Festivali 10. kez seyirciyle buluşacak

Ataşehir Tiyatro Festivali 10. kez seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Tiyatronun değerli isimlerini tiyatroseverlerle buluşturmayı hedefleyen festival 27 Şubat-5 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Festival kapsamında; Haldun Dormen, Yasemin Yalçın, Sumru Yavrucuk, Müjdat Gezen, Taner Barlas, Süheyl Uygur, Behzat Uygur, Enver Aysever, Burhan Şeşen, Gökhan Şeşen, Metin Uca ve Enis Fosforoğlu Ataşehirlilerle buluşacak.

21 oyunun sahneleneceği festival, 27 Şubat Çarşamba günü, Usta Yazar Aziz Nesin’in eserlerinin kolajı olarak sahneye koyulan “Aziz Nesin Vapuru” isimli oyun ile başlayacak. Eser, Ataşehir Belediyesi Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenecek. Festival, 5 Nisan’da Ankara Simurg oyuncularının “Parçalanma” oyunuyla sona erecek.

Festival boyunca perde açacak oyunların biletleri, ücretsiz olarak “Bir Kitap, Bir Bilet” kampanyası karşılığında verilecek. Bilet bedeli olarak bağışlanan kitaplarla, Anadolu’daki ihtiyaç sahibi okullar ve “Bu Takside Kitap Var” kampanyasına destek olunacak. Festivalde 38 gün boyunca tüm oyunlar saat 20.00’de başlayacak. (KÜLTÜR SERVİSİ)