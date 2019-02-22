Eğitim Sen: Eğitim eğitimcilere bırakılsın, protokoller iptal edilsin

Eğitim Sen İstanbul Şubeleri tarafından yapılan açıklamada Önder İmam Hatipliler Derneği’ne bağlı spor kulübüne İstanbul’un okul spor salonlarının kullanım hakkının verilmesine tepki gösterildi.

Açıklamada daha geçtiğimiz haftalarda MEB ile Ensar Vakfı arasında imzalanan protokolün Eğitim Sen’in başvurusu üzerine Danıştay tarafından yürütmesinin durdurulduğu hatırlatılarak, "Şimdi de Önder İmam Hatipliler Derneği’ne bağlı Öncü Spor ve Gençlik Kulübü adına İstanbul’un 39 ilçesine yaygınlaştırılmak üzere okul spor salonlarının kullanım hakkını istiyorlar. Maalesef İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün oluruyla 10 okulda pilot uygulama yapmak için bu izni vermiş durumda. Onlarca olumsuz örnek ortada dururken böyle bir iznin verilmesini anlamak mümkün değildir. Bizler İstanbul Eğitim Sen Şubeleri olarak mesleğimize ve öğrencilerimize karşı olan sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Önder İmam Hatipliler Derneği arasında imzalanan protokolü bilgi edinme kanunu kapsamında talep ettik. Sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz” denildi.

"OKULLARDA PİYASACILIK VE DİNİ EĞİTİM TAHKİM EDİLMEKTE"

Eğitim alanı, uygulanan politikalarla yap boz tahtasına dönüştürülerek işlemez hale getirilerek yaratılan koşullarda 'kurtarıcı' olarak birçok dernek ve vakfın eğitim alanına girmesinin önünün açıldığı ifade edilen açıklamada şunlar denildi:

“Protokollerle; kamu kaynakları bu vakıf ve derneklere aktarılmaktadır. Okullarda piyasacılık ve dini eğitim tahkim edilmektedir. Öğretmenlik mesleği işlevsizleştirilmekte, kim olduğunu “bilmediğimiz” birileri okullarımızda dolaşmaktadır.

Protokollerle; örgün ve yaygın eğitim alanında gerici yapılanmalara sınırsız bir faaliyet ve yetki alanı yaratılmaktadır. Yürütülen çeşitli projelerle öğrencilerimiz ders saatlerinde bu projelerin parçası haline getirilmeye çalışılmaktadır.

Protokollerle; bu yapılara çocuklarımızı ve yetişkinleri kendi ideolojileri doğrultusunda eğitime tabi tutmanın yanı sıra eğitim verecek eğiticileri belirleme ve eğitme yetkisi de tanınıyor. Çocuklarımız hiçbir pedagojik yeterliği ve niteliği olmayan kişilere teslim edilmek isteniyor.

Protokollerle; Halk Eğitimi Merkezleri, Mesleki Eğitim Merkezleri, Turizm Eğitim Merkezleri gibi kamusal eğitim vermesi gereken birçok kuruluş tamamen bu yapıların emrine veriliyor.

Protokollerle; Ensar Vakfı ve Hizmet Vakfı gibi gerici yapılanmalara her dersin içeriğine eklenen “değerler eğitimi”ni verme yetkisi düzenleniyor. Okul dışı saatlerin yanı sıra son yapılan düzenlemeyle Hizmet Vakfı’na ders saatleri içerisinde de il içi/dışı eğitim düzenleme yetkisi sağlanıyor.“

"EĞİTİM ALANININ PROTOKOLLERLE TAŞERONLAŞTIRILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Birçok protokolün içeriğine ulaşıp inceleme şansı bulunmadığı belirtilen açıklamada; “Bu protokoller imzalanmadan önce kamuoyu bilgilendirilmemiş, kamuoyunda tartışılmamıştır. İmzalandıktan sonra eğitim kurumlarına, sendikalara, demokratik kitle örgütlerine, sivil toplum kuruluşlarına gönderilmemiş içerikler adeta gizlenmiştir” denildi.

Danıştayın MEB ile Ensar Vakfı arasındaki protokolün yürütmeyi durdurma kararında “Bir kamu hizmeti olan eğitim öğretim hizmetinin, devletin hizmet alanı içerisinde ancak memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütüleceğini kurala bağlayan Anayasa'nın amir hükmüne aykırılık teşkil edecektir” denilen hatırlatılan açıklamada “Eğitim alanının protokoller eliyle taşeronlaştırılmasına izin vermeyeceğiz. Binlerce öğretmen işsiz gezerken alan dışından insanların okullarda faaliyet göstermesine izin vermeyeceğiz. Eğitim alanı eğitimcilere bırakılsın, vakıf ve derneklerle imzalanan protokoller iptal edilsin” denildi. (HABER MERKEZİ)

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