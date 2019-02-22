Balkan Sendikaları, "Halklar Mozaiği, Barış Mozaiği" şiarıyla toplandı

Mehmet ÖZER

Selanik

2. Balkan Sendikaları Forumu, 16 Şubat'ta Yunanistan’ın Selanik kentinde gerçekleşti. “Halklar mozaiği, barış mozaiği” sloganıyla gerçekleşen forumda, emekçilerin yaşadığı sorunların ortak olduğu, mücadelenin de ortaklaştırılması gerektiği vurgulandı.

Arnavutluk, Bulgaristan, Kıbrıs, Yunanistan, Romanya ve Sırbistan’dan sendikacıların atılım gösterdiği foruma Türkiye’den DİSK/Gıda İş Başkanı Seyit Aslan, TGS Başkanı Gökhan Durmuş ve Nakliyat İş Ankara Bölge Temsilcisi Bayram Karkın katıldı.

ASKERİ HARCAMALAR İŞÇİLERİN SIRTINA YÜKLENİYOR

Forumun açış konuşmasını yapan Tüm Yunanistan Meşrubat-İçecek Emekçileri Federasyonu (POEEP) Başkanı Giannis Frangidis, “Balkanlarda pek çok halk beraber yaşıyoruz. Bir halk mozaiğiyiz, komşularımızla barışçıl bir şekilde yaşamayı savunmak görevimiz olmalı” dedi. Balkan ülkelerinin çoğunda askeri harcamaların işçi ve emekçilere ağır vergiler getirdiğine dikkat çeken Frangidis, silah tekellerinin ise kârlarına kâr katmayı sürdürdüklerini ifade etti. Frangidis, bu nedenle, sendikaların halklar arasında barışı koruma mücadelenin ön saflarında yer alması, komşu ülkelerin işçileri arasında iş birliği ve dayanışmayı kuvvetlendirmesi, çok uluslu şirketlerin sömürüsüne karşı beraber mücadele etmesi gerektiğini vurguladı.

Kapitalist sistemin içinde bulunduğu krizin faturasının işçi ve emekçilere, yoksul halka ödettirilmek istendiğinin altını çizen Frangidis, “Problemlerimiz ortak, birlikte mücadele edersek bunlarla başa çıkabiliriz” diye konuştu.

ROBOTLARLA ÜRETİM, DIŞ GÖÇE NEDEN OLUYOR

Frangidis’in ardından söz alan sendika temsilcileri, ülkelerinde yaşanan ekonomik durum, hak alma mücadeleleri üzerindeki baskılar ve mücadelelere dair deneyimlerini paylaşırken ortak vurgu, dayanışmanın ve enternasyonalizmin önemi oldu.

Romanya ve Bulgaristan’dan katılan sendika temsilcileri, özellikle metal sektöründe kullanımı yoğunlaşan yapay zeka ve robotlarla üretimin istihdam ve işçilerin çalışma koşulları üzerinde olumsuz etkileri olduğunu belirtirken bu durumun dış göçe yol açtığını söylediler.

Sırbistan’dan katılan sendika yöneticisinin, hükümeti eleştiren, hak talep eden herkesin vatan haini ve Sorosçu ilan edildiğini söylemesi, “ortak sorunlar”ı gösteren ilginç bir örnek oldu.

Konuşmalar sonrasında yapılan değerlendirmede, Balkan Sendikaları Forumunun her yıl başka bir ülkede yapılmasına karar verildi.

SONUÇ DEKLARASYONU: KOMŞU ÜLKELERİN İŞÇİLERİ ARASINDA DAYANIŞMA ÖNEMLİ

2. Balkan Sendikaları Forumunun sonuç deklarasyonunda şu ifadelere yer verildi:

“Tüm Balkan ülkelerinde, hükümetler kamusal harcamalarını kısar ve ağır vergi yükleri gibi kemer sıkma önlemlerini hayata geçirirken çalışanların ücretleri oldukça düşük. İşsizlik, yoksulluk ve esnek çalışma, genç ve yaşça büyük işçileri hayatta kalacak bir gelir elde etmek amacıyla başka ülkelere göçe zorlamaktadır.

Çoğu Balkan devleti, ülkelerindeki NATO üslerinin genişlemesi ve askeri operasyon ve tatbikatlara katılımıyla günden güne daha fazla emperyalist plan ve müdahalelere dahil ediliyor. NATO bir güvenlik faktörü olamaz, aksine Balkan halklarının barış içinde bir arada yaşama istikrarını bozan bir unsur olduğunu tarih bize göstermektedir. NATO, halklar için hayati altyapıların yıkımına ve işçilerin katliamına neden olmuştur. Dahası büyük askeri harcamalar, Balkan ülkelerindeki işçiler üzerinde ağır vergi yüklerine yol açarken silah ve silah sistemleri üreten ülkelerin kârını artırmaktadır.

Tüm Balkan ülkelerinde işçiler ya kapitalist krizin faturasını ödemekte ya da zayıf ekonomik iyileşmeyi desteklemek için haklarından mahrum bir şekilde çalışmaya çağrılmaktadır. Bu sonuçlar altında; ücret ve hakların artışını sağlayan sektörel toplu iş sözleşmeleri imzalamak için, iş güvenliği ve işçi sağlığı önlemleri için, kamusal, ücretsiz ve kaliteli sağlık ve eğitim hizmetleri için ve küçük-büyük demeksizin halkların ve işçilerin bulundukları ülkelerde maruz kaldıkları sorunlara dair sendikaların rolü, ilk ve en başta işyerlerinde işçilerin mücadelesini örgütlemektir. Dahası sendikalar, bulundukları bölgelerde barışı savunmak ve gerçekte onları bölecek hiçbir nedenin olmadığı komşu ülkelerdeki işçiler arasında dayanışma ve iş birliğini sağlamak için mücadelenin en ön safında yer almalıdır.”