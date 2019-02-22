CHP Milletvekili Utku Çakırözer’den Cumhuriyet Davası kararına tepki

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Mecliste düzenlediği basın toplantısında İstinaf Mahkemesinin Cumhuriyet Gazetesi davasında yargılanan eski yönetici ve yazarlar hakkında verdiği onama kararına tepki gösterdi.

Çakırözer, "Aynı dosyada birebir aynı iddialarla mahkum edilen insanların bir kısmının temyize gitmesi, bir kısmının gidemeyip cezanın infaz edilmesi çok ciddi bir hukuka aykırılıktır. Anayasamıza ‘eşitlik ve hak arama özgürlüğü’ yönünden aykırı olduğu açıktır. Bir yasa bu kadar açık bir hukuksuzluğa, adaletsizliğe neden olmamalı. Yasanın ilgili bölümlerini yeniden düzenlemek zorundayız” dedi.

Anayasa Mahkemesi’nin aynı yasanın başka bir maddesini iptal ettiğini anımsatan Çakırözer, “Bu nedenle öncelikle Cumhuriyet Davasında cezası kesinleşen gazetecilerin infazları yasal düzenleme yapılana kadar ertelenmek zorundadır” ifadelerini kullandı.

‘BÜYÜK HUKUKSUZLUK’

Çakırözer, basın toplantısında gazetenin yazar, çizer ve yöneticilerine yönelik verilen infazların büyük haksızlık yarattığına dikkat çekerek, şöyle konuştu:

“Cumhuriyet Davasında İstinaf Mahkemesi’nin kararından sonra ortaya çıkan durumu biliyorsunuz. Dosyada hapis cezasına mahkum edilenlerden 7 kişi cezaları yüksek olduğu için Yargıtay’a başvurma hakkına sahipler. Karar Yargıtay tarafından bozulursa ya da öreğin o süreçte af ya da benzeri bir düzenleme olursa bir daha cezaevine girmeyecekler. Ancak hapis cezası alan 8 kişi ise Bülent Utku, Güray Öz, Önder Çelik, Mustafa Kemal Güngör, Musa Kart, Hakan Kara, Emre İper’in cezaları 5 yıldan az olduğu için birkaç gün içinde tekrar cezaevine girecekler. Bu cezaların tamamının haksız hukuksuz olmasını Türkiye’de basın özgürlüğünün olmadığını tescil etmesini bir kenara koyuyoruz. Ancak aynı dosyada birebir aynı iddialarla mahkum edilen insanların bir kısmının temyize gitmesinin, bir kısmının gidemeyip cezanın infaz edilmesi çok ciddi bir hukuka aykırılıktır. Buna sebep olan Türk Ceza Kanunun 286. Maddesinin 2. Fıkrasının A ve B bentlerinin Anayasamıza ‘eşitlik ve hak arama özgürlüğü’ yönündün aykırı olduğu açıktır.”

‘TEMYİZE GİDEMİYORLAR’

Anayasa Mahkemesi’nin birkaç hafta önce Ceza Muhakemesi Kanunu’nun aynı maddesinin farklı bir bendini iptal ettiğini hatırlatan Çakırözer, “Anayasa Mahkemesi, ceza kanunun 286. Maddesinin ikinci fıkrasının d bendini iptal etti. Böylece artık 2 yıla kadar ceza alanlar eğer cezalarını ilk kez istinaf mahkemesi verdiyse temyize gidebiliyorlar. Yani 5 yıldan çok ceza alanlar temyize gidebiliyorlar. Yani Cumhuriyet Davasında ceza alan arkadaşımızın cezaları 5 yıldan az olduğu için temyize gidemiyor” dedi.

‘YASA YENİDEN DÜZENLENMELİ’

Yasanın ilgili bölümlerinin yeniden düzenlenmesi çağrısında bulunan Çakırözer, “ Bir yasa bu kadar açık bir hukuksuzluğa, adaletsizliğe neden olmamalı. Yasanın ilgili bölümlerini yeniden düzenlemek zorundayız. Ancak o arada bu kadar adaletsiz bir uygulamayla insanların özgürlüklerinden yoksun bırakılmaları kabul edilemez. Daha çok gazetecinin daha çok avukatın daha çok akademisyenin cezaevine girmesinde hiçbir acil kamusal ihtiyaç da yoktur. Bu nedenle öncelikle Cumhuriyet Davasında cezası kesinleşen gazetecilerin infazları bu konu açıklığa kavuşana yasal düzenleme yapılana kadar ertelenmek zorundadır. Aksi halde çok büyük bir haksızlık, adaletsizlik ortaya çıkacaktır” diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

Avukatlar İstinafın onadığı Cumhuriyet Davası kararını protesto etti