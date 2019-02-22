HDP'li Sabri Özdemir'in Batman Belediye Başkan adaylığı reddedildi

Batman Belediye Başkan adaylığı için HDP'den aday gösterilen Sabri Özdemir'in adaylığı Merkez İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildi. Merkez İlçe Seçim Kurulu Özdemir'in adaylık başvurusunu, hakkındaki dava nedeniyle reddettiği öğrenildi.

Özdemir'in avukatı Ferhat Özdemir, İl Seçim Kurulu'na itirazda bulunacaklarını belirterek "Daha önce müvekkilim hakkında biri 5 ay, biri de 11 ay ertelenmiş cezaları vardı. Fakat bunlar seçilmeye engel değildi. Pazartesi günü İl Seçim Kurulu'na itirazda bulunacağız" dedi.

Sabri Özdemir, İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında başlatılan "terör soruşturması" gerekçe gösterilerek 11 Eylül 2016 günü Batman Belediye Başkanlığı görevinden alınmıştı. (Batman/DHA)