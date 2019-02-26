HDP'li Sabri Özdemir'in Batman adaylığı ikinci kez reddedildi

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Batman Belediyesi Eş Başkan adayı Sabri Özdemir'in adaylık başvurusunun Merkez İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedilmesine yapılan itiraz da reddedildi.

Avukatları, Özdemir'in adaylığının hakkında "Cumhurbaşkanlığına hakaret" suçlamasından biri 5 ay, biri de 11 ay ertelenmiş cezaları bulunduğu gerekçesiyle reddedilmesine itirazda bulundu. Avukatların İl Seçim Kurulu'na yaptığı itiraz, kurul tarafından reddedildi.

Özdemir, karara ilişkin yazılı açıklama yaptı. 1979 yılında “faili meçhul” cinayete kurban giden dönemin Batman Belediyesi Başkanı Edip Solmaz'ın belediyeciliğini kendilerine rehber edindiklerini belirten Özdemir, "Bu durumu hazmetmeyen siyasi iktidar 15 Temmuz sözde FETÖ darbesini bahane ederek, dünyada eşi benzeri olmayan antidemokratik bir uygulamayla yerimize kim oldukları, kimlere hizmet etmeye çalıştıkları meçhul olan kişileri kayyum olarak atadı" dedi.

'KABUL ETMİYORUZ'

Bugüne kadar yapılan birçok barışçıl eyleme katılan yurttaşlara dava açıldığını hatırlatan Özdemir şöyle devam etti:

"Bununla yetinmeyen, gözünü iktidar hırsı bürümüş siyasi erk, aday adaylığımız kesinleştikten sonra büyük bir arayışa girerek, nasıl bizleri engelleyeceklerinin hesabı içine girdiler. Karanlık kapılar arkasında aldıkları, hiç bir hukukta yeri olmayan, halkımızca meşru sayılmayan ibretlik bir kararla adaylığımıza engel çıkarmış bulunmaktadırlar. Bunu kendi arka bahçeleri olarak bildikleri Yüksek Seçim Kurulu eliyle almış olmaları, halkta, hukuktan, adaletten ve Anayasa’nın eşitlik ilkesinden ne kadar uzaklaştıklarının göstergesidir. Biz bu kararı hiç bir şekilde kabul etmediğimizi belirtiyoruz."

'MUTLAKA BİZ KAZANACAĞIZ'

HDP'ye ve halka karşı sorumluluğu olduğunu ve bu sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceği sözünü verdiğini hatırlartan Özdemir, "Halihazırda bu çok önemli ve zahmetli süreçte, partimiz etrafında kenetlenmeye ve adaylarımızı yalnız bırakmamaya, onlara güç katmaya çalışmakla mükellefiz. Bu görev ve sorumluluğumuzu büyük bir gayretle yerine getireceğime inanıyorum. Mutlaka kazanan bizler olacağız" dedi.

HDP’nin yeni adayını önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. (Batman/MA)