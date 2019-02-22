CHP Milletvekili Bekaroğlu’ya Bakan Soylu’ya hakaretten fezleke
CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu hakkında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret ettiği iddiasıyla fezleke hazırlandı.
Fotoğraf: Mehmet Ali Özcan/AA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu hakkında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla fezleke hazırladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekede, Bekaroğlu'nun 16 Haziran 2018'de, Twitter hesabından İçişleri Bakanı Soylu hakkında "Allah belanı versin, utanmaz; ajan provokatörlük yapma" şeklinde paylaşım yaptığı belirtildi.
Soylu'nun Bekaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunduğu belirtilen fezlekede, yürütülen soruşturma sonucunda söz konusu paylaşımın, kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret suçunun işlendiğini gösterir ve yeterli derecede delil niteliğinde olduğuna karar verildi.
Fezleke, Anayasa'nın 83. maddesine istinaden Bekaroğlu'nun milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle TBMM Başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi. (Ankara/MA)
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