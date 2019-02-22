Gümüşlük’te "şarkıcı köpek" Mobilya da dahil 8 köpeği zehirlediler

Muğla‘nın Bodrum ilçesine bağlı Gümüşlük Mahallesi'nde, geçtiğimiz 18 Şubat'ta tarihinde, aralarında, "şarkıcı köpek" olarak bilinen Mobilya'nın da bulunduğu sokak köpekleri kimliği belirsiz kişiler tarafından zehirlenerek öldürüldü.

Geçen yaz, Leman Sam'ın konseri sırasında sahneye fırlayan ve sanatçıyla bir şarkı boyunca düet yapan köpek Mobilya ve beraberindeki 7 köpek, tarım ilacı katılmış tavuk eti verilerek öldürüldü. Mobilya ile konserdeki görüntülerini paylaşan Leman Sam, "Yıkılsın Bodrum, bu güzel çocuğu zehirleyip öldürmüşler" diyerek tepkisini dile getirdi.

Zehirlediler, bu güzellik artık yok, yer Bodrum, lanet olsun pic.twitter.com/uX0uIgZGAv — leman sam (@lsdomicim) 19 Şubat 2019

Köpek Mobilya'nın sahneye çıktığı isimler arasında Leman Sam, İlhan Erşahin, Peyk grubu, Nükhet Duru gibi müzisyenler bulunuyordu. Gümüşlük'te yaşayan müzisyenlerden Jehan Barbur, Bora Duran ve Gözde Öney de üzüntü ve tepkilerini sosyal medya paylaşımlarıyla dile getirdi.

Hayat bu suçu işleyenlerden bunun acısını çıkarsın diliyorum. Öyle kötüler ki, aldıkları nefes bile hak değil. Çok üzgünüm. Hoşçakal güzel Mobilya'm, bir gün yine görüşürüz elbet. https://t.co/lbicXmBKgC — Gözde Öney (@gozdeney) 19 Şubat 2019

Bodrum da yıllardır beraber, yanyana yaşadığımız, hatta sahneyi paylaştığımız dostlarımızı rezil biri zehirlemiş. Detaylar haberde. Söyleyecek söz bulamıyorum.!https://t.co/csOUOn6jO4 — Bora Duran (@boraduran) 21 Şubat 2019

biz çalarken gelmiş oturmuş ve bir ara şarkıya katılmış ve sonra da gitmişti.öldürmüşler hayvanı.yapan günyüzü görmesin.yaptığı kötülük onun yakasını bırakmasın isterim. https://t.co/MdnT2nFFmo — irfan alis (@irfanalis1) 20 Şubat 2019

Gümüşlük Sokak Hayvanları Gönüllüleri'nin konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"18/02/2019 Pazartesi günü Gümüşlük’te yaşanan zehirlenme vakalarıyla ilgili, toplamda 8 köpek 1 kedimizi kaybettik. 1 köpeğimizi halen bulamamaktayız. Kaybettiğimiz canlardan 3 tanesi sahipli, diğerleri köyümüzde yaşamakta olan, bakımları ve aşıları düzenli olarak yapılan sokak hayvanları. Gümüşlük Sokak Hayvanları gönüllüleri olarak yetkili mercilere şikayet dilekçelerimizi ve ifadelerimizi teslim ettik. Gümüşlük’te bir arada yaşadığımız halk ve esnafların desteği ile yapılan insanlık dışı olayın faillerinin bulunması için var gücümüzle mücadele etmekteyiz. Bu üzücü olaylar köyümüzde 2014 yılından beri sıklıkla yaşanmaktadır. Bu tür münferit olayların güzel köyümüze zarar vermemesi için hep birlikte mücadele etmeye devam ediyoruz. Bizden desteğini esirgemeyen sanatçı dostlarımıza ve STK kuruluşlarına teşekkür ederiz." (Muğla/EVRENSEL)

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