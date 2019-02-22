Çalışma Bakanı Selçuk: EYT gündemimizde yok

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili (EYT) son dakika açıklaması geldi. Selçuk, "EYT gündemimizde yok" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da EYT konusunda bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı sorusuna "EYT konusu ile ilgili bu hükümetin cevabı ortada. Çok basit yaklaşmak doğru değil. Gündemimizde yok" yanıtını vermişti. (HABER MERKEZİ)

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