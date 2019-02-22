Sokağa çıkma yasağında oluşan zararın tazminini istedi, borçlu çıktı

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde, 28 Aralık 2015’te ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle iş yerini bir hafta kapatmak zorunda kalan bir esnafın uğradığı zararın “Terörle mücadeleden doğan zararın karşılanması kanunu” kapsamında tazmin edilmesine yönelik başvurusu, Diyarbakır Valiliği tarafından kabul görmedi.

Diyarbakır Valiliği Hukuk İşleri Şube Müdürlüğüne 23 Aralık 2016’de yaptığı başvuru, gördüğü zarara ilişkin belge verilmemesi nedeniyle geri çevrilen Sur esnafı Remzi Üşen, 3 bin TL maddi, 10 bin TL manevi tazminat istemiyle bu defa Diyarbakır 1’inci İdare Mahkemesine başvurdu.

Mezopotamya Ajansından Aydın Atay’ın haberine göre çatışmalar nedeniyle Sur ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi Melik Ahmet Caddesi’ndeki iş yerinin ve işyerinde bulunan ayakkabıların zarar görmesi ve işyerinin kapalı kalması nedeniyle uğradığı zararın karşılanması için 3 bin TL maddi tazminat, 10 bin TL de manevi tazminat talebiyle idare aleyhine dava açtı.

İŞYERİNİN KAPALI KALMASINA TAZMİNAT

Mahkeme kararında, olayda idarenin hizmet kusurunun bulunmadığını; ancak kusursuz sorumluluk ilkesi gereği idarenin tazminat ödemesine hükmetti.

Mahkeme davalı Remzi Üşen’in zararına ilişkin zarar gören işyerinin fotoğrafı dışında herhangi bir belge, hasar tespit tutanağı ve faturayı mahkemeye sunmadığı, bundan dolayı iş yerinin ve işyerinde bulunan ayakkabıların zarar görmesi nedeniyle 2 bin TL’lik tazminat talebini reddetti. İşyerinin bir hafta kapalı kalması nedeniyle uğradığı zararın karşılanması için 1000 TL’lik tazminat talebini kabul eden mahkeme, idareyi Üşen’in resmi gelir beyanı üzerinden bir haftaya denk gelen 115 TL 70 kuruş tazminata mahkum etti.

MANEVİ TAZMİNATA KUSURSUZLUK REDDİ

Mahkeme, Üşen’in 10 bin TL manevi tazminat talebini, “Yasakla birlikte yürütülen güvenlik operasyonlarından başvurucunun da içinde bulunduğu bölge insanının fayda göreceği dikkate alındığında davacı yönünden özel ve olağan dışı niteliğe dönüşen bir manevi zarar bulunmadığını” belirterek, idarenin tazmin sorumluluğu açısından gerekli şartlar oluşmadığından, davacının manevi tazminat isteminin kusursuzluk sorumluluk ilkesi çerçevesinde reddine karar verdi.

2 BİN 500 TL BORÇLANDI

Mahkeme, davacı esnafın 280 TL 85 kuruş yargılama gideri, 170 TL 70 kuruş istinaf gideri, 2 bin 180 TL ise vekalet ücreti ödemesine karar verdi. Verilen kararla birlikte Remzi Üşen, 115 TL 17 kuruş alacağına karşı, mahkemeden 2 bin 500 TL borçlu ayrıldı. (HABER MERKEZİ)