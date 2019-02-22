Amedspor taraftarlarına deplasman yasağı 3 yıl sonra kaldırıldı

Spor Toto 2’nci Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Amedspor’a 3 yılı aşkın süredir uygulanan deplasman maçlarındaki taraftar yasağı kaldırıldı. Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada yasağın bu hafta itibariyle kaldırıldığı duyuruldu.

Açıklama şöyle: “Taraftarımız, 3 yıla uzanan 64 deplasman yasağının ardından ilk kez bir deplasmanda maçında takımımızı destekleyebilecek. Yaptığı girişimlerle deplasman yasağının kalkmasını sağlayan Manisaspor Başkanı Sayın Bülent Baygeldi'ye teşekkür ederiz. Amed Sportif Faaliyetler Kulübü."

Deplasman maçları için uygulanan taraftar yasağının kalkması ile birlikte pazar günü saat 13.30’da, Manisa 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak Manisaspor karşılaşmasını Amedsporlu taraftarlar da izleyebilecek.

Amedspor’a tam 65 maç sonra deplasmanda taraftar yasağı uygulanmayacak.



Pazar günü Manisa 19 Mayıs Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak Manisaspor-Amedspor karşılaşmasını Amedspor'lu taraftarlar izleyebilecek. pic.twitter.com/6brJXQGSEr — AMED SK (@AmedsporSK) 21 Şubat 2019

BAŞKAN KARAKAŞ ÇAĞRI YAPMIŞTI

Amedspor Başkanı Ali Karakaş, Evrensel'e yaptığı açıklamada ilerleyen günlerde ön yargıları kaldırmak için demokratik düşünen taraftar gruplarıyla Diyarbakır’da bir araya gelip gezeceklerini ve basın açıklaması yapacaklarını belirterek, “Biz kulüp olarak bu konuda üzerimize düşeni yapıyoruz. Aynı şeyi diğerlerinden de bekliyoruz ama oturup beklemekle bu iş olmuyor. Onları bir sürece davet etmek diyaloğu kurmak lazım. Taraftarımızın yaptığı iş bu açıdan çok anlamlı” demişti.

YASAĞIN GEÇMİŞİ

Amedspor’a dönük deplasman yasağı uygulaması, kulübün Türkiye Kupası’nda son 8 takım arasına kaldığı 2015 yılına uzanıyor. 23 Aralık 2015 tarihinde oynanan Amedspor-Başakşehir maçında tribünde açılan “Çocuklar ölmesin maça gelsin” pankartı sonrası bugüne kadar birkaç deplasman dışında tüm deplasmanlar il ve ilçe spor güvenlik kurulu kararlarıyla Amedspor taraftarlarına yasaklanmıştı. (SPOR SERVİSİ)

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