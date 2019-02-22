Halkevleri üyeleri ‘vergi kaçırmayın’ dedikleri için yargılandı

“Vergi yükü emekçinin sırtına yıkılıyor, inin sırtımızdan” dedikleri için darp edilerek gözaltına alınan ve haklarında dava açılan 17 Halkevleri üyesinin ilk duruşması Anadolu Adliyesi 20’nci Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. 17 kişinin yargılandığı dava 11 Haziran’a ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Halkevciler, iktidar mensuplarının ve ailelerinin off-shore hesaplarını protesto etmek için Kadıköy Süreyya Operası önünde buluşmuştu. “Vergi yükü emekçinin sırtına yıkılıyor, iğneden ipliğe her tür zorunlu ihtiyaç ve kamu hizmetinden, peşin peşin maaşlarımızdan vergi alınıyor. Sermayeye vergi affı, teşvikler ve vergi kaçırma hakkı tanınıyor. İnin sırtımızdan” diyen Halkevi Eş Genel Başkanı Nuri Günay ve Halkevleri Genel Sekreteri Özge Ozan dahil 17 kişi hakkında dava açılmıştı.

17 Halkevleri üyesi hakkında toplantı gösteri yürüyüşleri Kanunu’nun 28. Maddesinin 1. Fıkrasına aykırılık nedeni ile açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Halkevi Eş Genel Başkanı Nuri Günay “Halkevleri, üyelerinin çoğu ücretli emeğiyle geçinen bir örgüttür. Aynı zamanda eylemin gerçekleştirildiği tarihte kamu yararına dernek statüsündedir. Hem üyeleri dahil emeğiyle geçinen yurttaşların haklarını savunmak hem de kamu yararı ilkesi dolayısı ile bu ülkede yaşanan vergi adaletsizliğini gündeme getirmek üzere bu eylemi gerçekleştirmiştir. Eylemde vergi adaletsizliği verilerle ortaya konulmuştur, örneğin bu ülkedeki toplam vergi gelirinin yüzde 70’e yakınının dolaylı vergiler yoluyla emekçilerden alındığı, gelir ve kurumlar vergisinin ancak yüzde 30 oranında olduğu gibi. Servet, rant ve kârın kamu yararı gözetilerek vergilendirilmemesi gibi” ifadelerini kullandı. (İstanbul/EVRENSEL)