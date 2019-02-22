'Çevre Sorunlarına Öğrenci Yaklaşımları Sempozyumu' ODTÜ'de başladı

ODTÜ Çevre Topluluğunun ev sahipliğinde gerçekleşen 22. Çevre Sorunlarına Öğrenci Yaklaşımları Sempozyumu (ÇSÖY), onlarca öğrenciyi bir araya getirdi. Bu yılki teması “İklim Değişikliği” olan sempozyuma, Türkiye’deki çok sayıda üniversitesinden öğrenci toplulukları katılırken sempozyum sonunda “İklim Değişikliği” konusuyla alakalı bir sonuç bildirgesi de yayınlanacak.

ODTÜ Çevre Topluluğu Üyesi Eray Caceoğlu, etkinliğin bir topluluk tarafından değil tüm katılımcı öğrenci topluluklarının bulunduğu ÇSÖY Platformu tarafından yapıldığını belirtti. Caceoğlu, bu sene iklim değişikliği temasını seçme sebeplerinin iklim değişikliği kavramının çok fazla duyulmasına rağmen “Sence iklim değişikliği nedir?” sorusunun altını doldurmakta zorluk çekilmesi olduğunu ifade etti. Bu durumun ülke yöneticilerinden en tabandaki öğrencilere kadar değişmediğini söyleyen Caceoğlu, bu durumu değiştirebileceklerini düşündüklerini ve o yüzden bu temayı seçtiklerini belirtti. Etkinlik boyunca toplamda 8 sunum gerçekleşeceğini ve üç farklı saatte de fikir atölyelerinin olacağını belirten Caceoğlu, fikir atölyelerinde çevre ve ekolojiyi kendine dert edinmiş insanlar olarak ne yapabileceklerini tartışacaklarını aktardı. Bir diğer ODTÜ Çevre Topluluğu Üyesi Aslı Gül Gün ise ÇSÖY’ün disiplinler arası bir sempozyum olduğunu vurgularken, bu etkinliğin sermaye desteği alınmadan, tamamen öğrenci eliyle hazırlandığını belirtti.

‘BÖLÜMÜMLE TABAN TABANA ZIT AMA...’

Uşak Üniversitesi Öğrencisi Arda Uğurlu, çevre kirliliği ve iklim değişikliği gibi konuların her gün konuşulmasına rağmen var olan kaynakların hâlâ verimsiz ve düşüncesizce kullanıldığını söyledi. İskenderun Teknik Üniversitesi adına katılan Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Mezunu Enes Yılmaz, kendi bölümü ile taban tabana zıt gibi görünmesine rağmen çevre ile ilgili etkinliklere ilgisi olduğunu vurgularken öğrencilik zamanlarında fosil yakıtların çevreye verdiği zararlar üzerine çalıştığını söyledi. “Fosil yakıtlar çevreye zararlı denip geçiliyor fakat ben tam olarak öyle olduğunu düşünmüyorum. Fosil yakıtların da dünya enerji sürecinde bir rolü var. Yenilenebilir enerji kaynakları ile fosil yakıtların bir arada kullanılabileceği sistemler yaratılabilir” diyen Yılmaz, halkın bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiğini ve medyada da bu konuya yer verilmesi gerektiğini söyledi.

‘TÜKETİM ÇILGINLIĞINI ENGELLEMELİYİZ’

Mardin Artuklu Üniversitesi İktisat Bölümü Öğrencisi Mebruke Bilmedi, kendilerinin de iktisat öğrencileri olarak 5 yıldır Doğa İle El Ele Topluluğu adı altında çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini aktardı. İklim değişikliği konusunu değerlendiren Bilmedi, bunun önüne geçilemeyen bir hızla ilerlediğini ve önümüzdeki 50 yılda Türkiye için ciddi bir kuraklık riski olduğunu belirtti. Bilmedi, bu durumun yaşanmaması için aşırı elektrik ve su kullanımının önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

Sempozyuma ikinci kez katılan 9 Eylül Üniversitesi Çevre ve Teknoloji Topluluğu Üyesi Gülşen İşsever, bu etkinliğin kendisine dayanmayı, birlikte emek vererek bir sempozyum ortaya çıkarmayı öğrettiğini belirtti. “Burada sempozyum düzenlenirken sponsorlardan destek alınmaması, tamamen öğrenci örgütlülüğünde gerçekleşmesi bizi güçlendiren bir olay” diyen İşsever, iklim değişikliği konusunda ise bunun artık hepimizin fark ettiği bir olay olduğunu söyledi. “Dünya bizim yüzümüzden gittikçe kötüleşiyor” diyen İşsever, temanın iklim değişikliği olmasının da bu açıdan güzel olduğunu vurguladı. “Bizler iklim değişikliğini engellemek için tüketim çılgınlığını engellemeliyiz çünkü iklim değişikliği çoğunlukla bu sebepten dolayı ortaya çıkıyor” diyen İşsever, ihtiyaçtan fazla tüketimin üretimi de etkilediğini ve üretim esnasında bir sürü atığın ortaya çıktığını, bunların da iklim değişikliğine yol açtığını söyledi. (Ankara/EVRENSEL)

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