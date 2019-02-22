Çanakkale’de emekçiler krize karşı miting düzenliyor

Damla YELTEKİN

Çanakkale emek ve demokrasi güçleri ekonomik krize karşı emeğin haklarını savunmak için pazar günü Golf Ali Çay Bahçesi önünde bir araya gelecek.

Çanakkale emek ve demokrasi güçleri, artan ekonomik kriz, yükselen zamlar, işsizlik ve yoksullaşmanın giderek artmasına karşı emeğin haklarını savunmak için bir araya gelecek.

'İNSANLAR KREDİ KARTLARININ BORÇLARI ALTINDA KALDI'

Eğitim-Sen Çanakkale Şube Başkanı Filiz Savaş, Türkiye genelinde olduğu gibi Çanakkale'de de ekonomik krizin hat safhaya çıktığını ve buna karşı çıkmak için yerel krize karşı düzenlenen mitinglerin önemli olduğunu söyledi. “Halk dar gelirli, cüzi miktarda çalışan insanlar çok zor durumda. Kredi kartlarının borcu altında insanlar bükülmüş durumda” diye konuşan Savaş, Türkiye genelinde yapılan yüksek enflasyon, işsizlik ve yoksullaşmaya karşı Çanakkale’de de meydanlara çıkmaya hazırlandıklarını vurguladı. Esnafın belinin büküldüğünü, yeni malını rafa koyacak gücü kalmadığını belirten Savaş, “Halk elektrik, doğalgaz faturalarını ödeyemez durumda. Çanakkale'de beş dükkandan üçü kapatıyor” dedi.

“EKONOMİK KRİZİN FATURASINI ÖDEMEK İSTEMİYORUZ”

Savaş, “Biz birleşip bir yola çıkmaya karar verdik. Ekonomik krizin faturasını biz ödemek istemiyoruz. Bizler halkın sesini duyurmak istedik” diyerek mitinge çağrıda bulundu.

“Miting bildirisini dağıtırken gördük, herkes şikayetçi. Bildiri verdiğimiz herkes krizi yaşıyor. Hükümet kriz yok diye politikalar uygulasa da gerçek olarak biz bunu pazarda manavda hissediyoruz” diye konuşan Savaş, krizin geçici önlemlerle ve tanzim satışlarıyla bertaraf edilemeyeceğini vurguladı.

Savaş, “Bu önlemlerin geçici olduğunu herkes biliyor. Yerel seçimler sonrasında daha kötü bir kriz olacağını düşünüyoruz. Vergi ödemelerinin altında eziliyor bu halk. Halk olarak buna son verilmesini istiyoruz” dedi.

“AKP SEÇMENLERİNDE RAHATSIZLIK VAR”

Filiz Savaş, AKP seçmeninde birçoğunun dar gelirli olduğunu hatırlatarak, “Onlarda faturalarını ödeyemiyor. Bence seçmenlerinde bir rahatsızlık var. Sanırım yerel seçimlerde çok büyük bir oy kaybına uğrayacaklar” dedi.

“KRİZİ YARATAN HÜKÜMETİN KENDİSİ”

Genel-İş Çanakkale Şube Başkanı Metin Acar da ekonomik krizi işçi ve emekçilerin yaratmadığını hatırlatarak, “Bunu yaratan hükümetin iktidarın kendisidir” dedi.

“Üretim kesildi. Çiftçi üretmiyor. Hayvancılık durdu. Her gün bir fabrika kapatılıyor. En son şeker fabrikası kapatıldı” diye konuşan Acar, krizin altında emekçilerin ezildiğini vurguladı. Acar, “Bunu lehimize çevirmek için mücadele etmekten yanayız” diye söyledi.

Ekonomik krizin tanzim çadırları gibi geçici önlemlerle giderilemeyeceğini ifade eden Acar, “1 Nisan’da, 2 Nisan’da tanzim çadırları duracak mı? Bu da soru işareti” dedi.

Fotoğraf: ARŞİV