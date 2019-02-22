AKP’yi eleştiren Taşgetiren’in programı bitirildi

İktidara yakın görüşleriyle bilinen Yazar Ahmet Taşgetiren’in bir televizyon programında sarf ettiği “Kendimi bu zamandaki kadar kısıtlı bir duygu içinde görmedim” sözleri nedeniyle mensubu olduğu Erenköy Cemaatine ait radyo programındaki işine son verildi.

Taşgetiren TV5 kanalında Yıldıray Oğur’un sunduğu Medya Analiz programına katılmıştı. Karar Yazarı Taşgetiren, Türkiye’nin içinde bulunduğu güncel koşulları işaret ederek “12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat döneminde yazdım, kendimi bu zamandaki kadar kısıtlı bir duygu içinde görmedim. Söylenmesi gereken söylenmeli, yazılmalı. İliştirilmiş gazetecilik iktidar için de sağlıklı değil. Yukarıdakiler biat beklemezse bile alttakiler sizi zorluyor” demişti.

Söz konusu sözlerin hemen ardından Taşgetiren’in Erenköy Cemaatinin yayın organı olan Erkam Radyo’daki programına son verildi. Konuyla ilgili görüşleri sorulan Taşgetiren ise görevine son verilmesini yalanlamayarak, “Bu konuda konuşmak istemiyorum. Daha sonra kendim yazacağım” dedi.

OdaTV’nin iddiasına göre, AKP içindeki muhalif kanat arasında yer alan Taşgetiren, Erenköy Cemaatinin bir başka yayın organı olan Altınoluk dergisinin sorumlu yazı işleri müdürlüğü görevinden de alındı. Taşgetiren’in yerine Lütfi Aslan’ın getirildiği öne sürüldü.

Daha önce de AKP’ye yakın Star gazetesinde köşe yazıları kaleme alan Taşgetiren, gazetenin diğer yazarları Ahmet Kekeç, Mehmet Metiner ve Hüseyin Gülerce ile girdiği polemik sonucu, son yazısının yayınlanmamasını gerekçe göstererek ayrılmıştı. (MEDYA SERVİSİ)