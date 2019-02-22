Maaşların ödenmediği Dünya gazetesinde ayrılık

Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, görevinden ayrıldı. 11 yıldır bu görevi yürüten Güldağ’ın çalışanlarla birlikte yeni bir gazete kuracağı iddia ediliyor. Bir süre önce çalışanların maaşlarının ödenmemesi ile gündeme gelen gazetede işten atmaların yaşanabileceği konuşuluyordu.

Dünya gazetesine ilk olarak 1987 yılında başlayan ve o yıllarda gazetenin Dış Haberler Servisinde çalışan Hakan Güldağ, 2008 yılından bu yana yürüttüğü genel yayın yönetmenliği görevinden dün itibariyle ayrıldı.

Ayrılık süreciyle ilgili Medyatava’ya konuşan Güldağ, gazete yönetimiyle karşılıklı anlaşarak bu kararın alındığını belirtti.

Güldağ’ın ayrılık haberiyle birlikte önemli bir iddia da gündeme geldi. İddiaya göre, yakın bir tarihte Dünya gazetesinin büro şefleriyle de yollar ayrılıyor. Hatta bu ayrılıkların yalnızca büro şefleriyle sınırlı kalmayıp, çalışanların büyük bir bölümünün toplu istifasıyla sonuçlanacağı da söylentiler arasında. İddiaya göre çalışanlar, Hakan Güldağ yönetiminde yeni bir ekonomi gazetesi çıkarma hazırlığına başladı.

MAAŞ KRİZİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Bir süre önce çalışanların maaşlarının ödenmemesiyle gündeme gelen gazetede, yakın bir tarihte işten atma yaşanacağı söyleniyordu. (MEDYA SERVİSİ)