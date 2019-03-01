Ahmet Davutoğlu'nun "Yeni parti"si hakkında her gün yeni iddia

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la yaşadığı anlaşmazlık sonrası başbakanlıktan ayrılmak zorunda kalan, milletvekili adayı da olmayan Ahmet Davutoğlu’nun yeni bir parti kurma hazırlığında olduğu iddia ediliyor.

Uzun süredir dile getirilen iddialar seçim arifesinde sıklaştı. Erdoğan'ın "Anlaşılan o ki, AK Parti çatısını beğenmeyip kendilerine başka mecra arayanlar var. Beraber yola çıktığımız insanlar şimdi bizim trenden inip başka trene biniyor" dediği bu çalışmalara dair her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor.

"40 KÜSUR KENTTE ÖRGÜTLENDİ"

22 Şubat günü Habertürk Yazarı Fatih Altaylı’nın ismini vermediği bir kaynağın sözlerine göre Davutoğlu’nun partisi 40 küsur ilde örgütlenmeyi tamamlama aşamasına geldi. Örgütlenme çalışmalarının Davutoğlu’nun eski İstanbul İl Başkanı tarafından yapıldığı belirtildi. Partinin kurulma dilekçesinin her an verilebileceği öne sürüldü.

Davutoğlu döneminde AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurci idi. Temurci, 9 Şubat 2018'de görevinden istifa etmişti.

TAKAN: BABACAN, GÜL'DEN UZAKLAŞTI; DAVUTOĞLU'YA SICAK BAKIYOR

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, konuya dair 28 Şubat'ta yazdığı yazıda "Bir kaynağının kendisine eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın artık 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte hareket etmediğini söylediğini" belirtti.

Takan'ın kaynağının iddiasına göre Ahmet Davutoğlu ile Abdullah Gül'ün arası soğuk: "Ne zaman Ahmet Davutoğlu bahsi açılsa Gül'ün son derece sert ve eleştirel sözler söylediğini biliyorum. Peki, 'abisi' gibi Abdullah Gül'e bağlı olan Ali Babacan'a ne oldu? Kaynağımın belirttiği gibi, onlar arasındaki ilişki de eskisi gibi değil. 'AK Baba'lar Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan'ı beraber harekete geçirecek formülü bulmuş. Şöyle anlatılıyor; Ahmet Davutoğlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da gerçekten çok güçlü ve çok seviliyor. Büyük bir sempati var kendisine. Ali Babacan da Batı'da çok seviliyor ve çok güçlü. Bu iki güç yan yana gelecek. Ahmet Davutoğlu'nun liderliğinde bir partileşme olacak. Ali Babacan bu işe sıcak bakıyor ve yaklaştı.'"

HÜRTAŞ: BABACAN AYRI HAREKET EDİYOR

Artı Gerçek'ten Sibel Hürtaş ise bu iddianın aksine Ali Babacan'ın kendi başına ayrı bir oluşum kurma hazırlığı olduğunu söylüyor. Hürtaş, ayrıca Davutoğlu'nun geçtiğimiz haftaki Ankara temaslarının kötü geçtiğini belirtiyor.

Hürtaş'ın kulis yazısının ayrıntılarına buradan ulaşılabilir.

"MAYIS'TA DEKLARASYON, EYLÜL'DE KURULUŞ"

Sözcü Muhabiri Veli Toprak'ın 27 Şubat tarihli haberine göre yeni parti çalışması yapan Davutoğlu, partinin ilanını 31 Mart yerel seçimlerinden sonra bir deklarasyonla açıklayacak.

"Yeni parti"ye ilişkin yapılan yorumların başında, kurulmasının yerel seçimde AKP'nin alacağı oya bağlı olduğu geliyor. Ancak Sözcü'nün haberinde Davutoğlu'nun “AK Parti ister yüzde 35, ister yüzde 55 oy alsın biz yola çıkıyoruz” dediği aktarılıyor.

Yeni parti için mayıs ayında deklarasyon, eylül ayında ise kuruluş hazırlığı yapıldığı, Abdullah Gül'ün parti kurucusu olmayacağı, AKP'li eski bakanlar Ali Babacan, Mehmet Şimşek ve Nihat Ergün gibi isimlerin ise bu hareketin içinde yer alacağı öğrenildi.

Partinin AKP'den de 10 milletvekili ile dirsek temasında olduğu da bildirildi.

Mayıs ayındaki deklarasyonda Türkiye'nin ekonomi, dış politika, eğitim, kültür ve hukuk alanında ‘çıkmaza' girdiğinin vurgulanacağı belirtildi.

ŞENER: ERDOĞAN'A KARŞI HAREKET BAŞLATMA TESTİ YAPIYORLAR

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, yeni parti kurma faaliyetlerini şöyle değerlendirdi:

"Bu faaliyetlerin partileşmeye dönüşeceğinden emin değilim. Çünkü başından beri çok çekingen davranmışlardı. Erdoğan’a karşı özgür bir irade ortaya koyup, çıkacak cesarete sahip olduklarından emin değilim. Daha önceki karamsar haller nedeniyle böyle düşünüyorum. Ama olmaz diye bir şey yok.

Muhtemelen yerel seçim sonrası, daha sonraki aylarda yasallaşabilir. Önlerinde de sadece milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri olur. Dolayısıyla cumhurbaşkanlığı seçimlerine bir hazırlık olabilir. Yerel seçime girmeden, yerel seçimleri pas geçerek doğrudan milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelmiş olmak, stratejik olarak doğrudur. Ama nasıl bir oluşum ortaya çıkacak, hangi cesareti gösterecekler, hangi karar ve tutumu sergileyecekler, Erdoğan’ın bir işaretiyle vazgeçecekler mi, vazgeçmeyecekler mi? Bunların hiçbirinden emin değilim.

Erdoğan’ın yeni bir atağıyla bağımsız ortaya çıkma iradelerini göstermekte zorlanabilirler. Erdoğan bir taraftan havuç bir taraftan sopa gösteriyor. Bunlar Erdoğan’ın sopasına ne kadar dayanabilirler veya havucuna ne kadar tamah etmeden uzakta durabilirler tam ölçemiyorum. AKP’nin ortaya çıkışında Fazilet Partisi yasal olarak kapatılmıştı ve parti kapandıktan sonra milletvekillerinden bir kısmı AKP’yi bir kısmı Saadet Partisi’ni kurmuştu. Şimdi böyle bir durum yok. Şimdi güçlü bir iktidar var. Devlete, yargıya, basına hakim; ülkenin tüm parasını kontrol eden bir iktidar var. Antidemokratik bir yönetim tarzı kurmuş AKP ve Erdoğan var. Ve güçlü halen. Buna karşı bir hareket başlatma testleri yapıyorlar. Böyle bir ortamda ne kadar dirençli olacaklar bundan emin değilim."

ERDOĞAN: AKIBETLERİ BELLİ

Konuya ilişkin NTV'de katıldığı yayında sorulan soruya yanıt veren Erdoğan, "Anlaşılan o ki, AK Parti çatısını beğenmeyip kendilerine başka mecra arayanlar var. Beraber yola çıktığımız insanlar şimdi bizim trenden inip başka trene biniyor" dedi. Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

“Benim bu düşüncem geneldir. Siz bir yola çıkıyorsunuz, beraber çıktığınız insanlar beraber gelecek diye bir şey yok ama biz özellikle AK Parti olarak duruma bir dava olarak bakıyoruz. Bir dava adamıysan bir defa davana ihanetin olmaması lazım. Görev verilir yaparsın ama artık senden alıp bunu bir başkasına verelim dendiği anda eyvallah dersin. Sana da başka görev verilir. Sürekli olarak şu anda Cumhuriyet Halk Partisi’nde olduğu gibi bir yere çakılı kalmak olamaz. Liderin de görevi adeta bir satranç oynar gibi değerlendirmesi lazım. Nitekim biz bugüne kadar birçok adım attık böyle. Ayrılanlar oldu. Tabii ondan sonra bir daha onlarla beraber yol yürümek mümkün değil. Ama biz bunları kovmadık, gidin demedik. Bizim tek bir gayemiz var, millete hizmet eden hiçbir zaman hezimete uğramaz. Devam etmek isteyenler bizimle beraber zaten. Daha önce şuradaydı, alırız başka yerde görevlendiririz. Bakın şu anda Meclis başkanlığına Mustafa Şentop bey geldi. Daha önce Meclis başkan vekiliydi. Binali (Yıldırım) bey bakandı, başbakan oldu, Meclis başkanı oldu, şimdi İstanbul adayımız olacaksın dedik. Türkiye siyasetinde bizim partimiz kadar iç hareketliliği olan bir parti yoktur. Bizde bayrak yarışı olur. Biz bugüne kadar kimseyi tasfiye etmedik. Parti kuracaklarmış, daha önce kuranlar oldu zaten ama akıbetleri belli. Başka partilerde bu adımlar atıldı, onların da akıbetleri belli. Dürüstlük, samimiyet, sadakat çok önemli.”

ARINÇ: YENİ PARTİ KURMALARI AFFETMEYECEĞİM TEK ŞEY OLUR

AKP’nin kurucu kadrosunda yer alan eski Başbakan Yardımcısı ve TBMM Başkanı Bülent Arınç, Gazeteci Ömer Şahin'in kaleminden piyasaya çıkan, kendi hayatının anlatıldığı ‘Küçük Erbakan’ kitabı ile ilgili DHA’ya yaptığı açıklamada Abdullah Gül ile Ahmet Davutoğlu’nun yeni parti kuracakları iddiasına dair “Affetmeyeceğim tek şey bu olur” demiş, "Onların yaşadıklarını Türkiye'de başkaları yaşasaydı daha farklı tepkiler verirlerdi” ifadesini kullanmıştı. (HABER MERKEZİ)

Ahmet Davutoğlu: Tayyip Erdoğan hepimizin adayıdır