Ahmet Davutoğlu yeni parti kuruyor iddiası: Mayıs'ta deklare edilecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la yaşadığı anlaşmazlık sonrası başbakanlıktan ayrılmak zorunda kalan, milletvekili adayı da olmayan Ahmet Davutoğlu’nun yeni bir parti kurma hazırlığında olduğu iddia ediliyor.

Uzun süredir dile getirilen iddialar seçim arifesinde sıklaştı. Erdoğan'ın "Anlaşılan o ki, AK Parti çatısını beğenmeyip kendilerine başka mecra arayanlar var. Beraber yola çıktığımız insanlar şimdi bizim trenden inip başka trene biniyor" dediği bu çalışmalarda sona gelindiği belirtiliyor. Davutoğlu'nun yeni partiye dair mayıs ayında deklarasyon yayınlayacağı, partinin eylül ayında kurulacağı iddia ediliyor.

"40 KÜSUR KENTTE ÖRGÜTLENDİ"

22 Şubat günü Habertürk Yazarı Fatih Altaylı’nın ismini vermediği bir kaynağın sözlerine göre Davutoğlu’nun partisi 40 küsur ilde örgütlenmeyi tamamlama aşamasına geldi. Örgütlenme çalışmalarının Davutoğlu’nun eski İstanbul İl Başkanı tarafından yapıldığı belirtildi. Partinin kurulma dilekçesinin her an verilebileceği öne sürüldü.

Davutoğlu döneminde AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurci idi. Temurci, 9 Şubat 2018'de görevinden istifa etmişti.

GÜL VE BABACAN NE YAPACAK?

Altaylı’nın “Nesillerdir merkez sağ siyasetin göbeğinde bir aileden” ve “Muhafazakar siyaseti yakından izleyen bir isim” olarak tanımladığı kaynağı, Abdullah Gül ve Ali Babacan’ın parti kurma çalışmalarının da sürdüğünü söyledi. Kaynak, Davutoğlu’nun bu yüzden acele ettiğini, partiyi kurup Gül ve Babacan’ı buraya davet edeceğini dile getirdi. Gül ve Babacan’ın bu teklifi kabul etme ihtimalinin düşük olduğu, iki ismin AKP’nin yüzde 35’in altına düşmesi halinde partiyi kuracağı ifade edildi.

SÖZCÜ: MAYIS'TA DEKLARASYON, EYLÜL'DE KURULUŞ

Sözcü Muhabiri Veli Toprak'ın 27 Şubat tarihli haberine göre yeni parti çalışması yapan Davutoğlu, partinin ilanını 31 Mart yerel seçimlerinden sonra bir deklarasyonla açıklayacak.

"Yeni parti"ye ilişkin yapılan yorumların başında, kurulmasının yerel seçimde AKP'nin alacağı oya bağlı olduğu geliyor. Ancak Sözcü'nün haberinde Davutoğlu'nun “AK Parti ister yüzde 35, ister yüzde 55 oy alsın biz yola çıkıyoruz” dediği aktarılıyor.

Yeni parti için mayıs ayında deklarasyon, eylül ayında ise kuruluş hazırlığı yapıldığı, Abdullah Gül'ün parti kurucusu olmayacağı, AKP'li eski bakanlar Ali Babacan, Mehmet Şimşek ve Nihat Ergün gibi isimlerin ise bu hareketin içinde yer alacağı öğrenildi.

Partinin AKP'den de 10 milletvekili ile dirsek temasında olduğu da bildirildi.

Mayıs ayındaki deklarasyonda Türkiye'nin ekonomi, dış politika, eğitim, kültür ve hukuk alanında ‘çıkmaza' girdiğinin vurgulanacağı belirtildi.

ERDOĞAN: AKIBETLERİ BELLİ

Konuya ilişkin NTV'de katıldığı yayında sorulan soruya yanıt veren Erdoğan, "Anlaşılan o ki, AK Parti çatısını beğenmeyip kendilerine başka mecra arayanlar var. Beraber yola çıktığımız insanlar şimdi bizim trenden inip başka trene biniyor" dedi. Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

“Benim bu düşüncem geneldir. Siz bir yola çıkıyorsunuz, beraber çıktığınız insanlar beraber gelecek diye bir şey yok ama biz özellikle AK Parti olarak duruma bir dava olarak bakıyoruz. Bir dava adamıysan bir defa davana ihanetin olmaması lazım. Görev verilir yaparsın ama artık senden alıp bunu bir başkasına verelim dendiği anda eyvallah dersin. Sana da başka görev verilir. Sürekli olarak şu anda Cumhuriyet Halk Partisi’nde olduğu gibi bir yere çakılı kalmak olamaz. Liderin de görevi adeta bir satranç oynar gibi değerlendirmesi lazım. Nitekim biz bugüne kadar birçok adım attık böyle. Ayrılanlar oldu. Tabii ondan sonra bir daha onlarla beraber yol yürümek mümkün değil. Ama biz bunları kovmadık, gidin demedik. Bizim tek bir gayemiz var, millete hizmet eden hiçbir zaman hezimete uğramaz. Devam etmek isteyenler bizimle beraber zaten. Daha önce şuradaydı, alırız başka yerde görevlendiririz. Bakın şu anda Meclis başkanlığına Mustafa Şentop bey geldi. Daha önce Meclis başkan vekiliydi. Binali (Yıldırım) bey bakandı, başbakan oldu, Meclis başkanı oldu, şimdi İstanbul adayımız olacaksın dedik. Türkiye siyasetinde bizim partimiz kadar iç hareketliliği olan bir parti yoktur. Bizde bayrak yarışı olur. Biz bugüne kadar kimseyi tasfiye etmedik. Parti kuracaklarmış, daha önce kuranlar oldu zaten ama akıbetleri belli. Başka partilerde bu adımlar atıldı, onların da akıbetleri belli. Dürüstlük, samimiyet, sadakat çok önemli.”

ARINÇ: YENİ PARTİ KURMALARI AFFETMEYECEĞİM TEK ŞEY OLUR

AKP’nin kurucu kadrosunda yer alan eski Başbakan Yardımcısı ve TBMM Başkanı Bülent Arınç, Gazeteci Ömer Şahin'in kaleminden piyasaya çıkan, kendi hayatının anlatıldığı ‘Küçük Erbakan’ kitabı ile ilgili DHA’ya yaptığı açıklamada Abdullah Gül ile Ahmet Davutoğlu’nun yeni parti kuracakları iddiasına dair “Affetmeyeceğim tek şey bu olur” demiş, "Onların yaşadıklarını Türkiye'de başkaları yaşasaydı daha farklı tepkiler verirlerdi” ifadesini kullanmıştı. (HABER MERKEZİ)

Ahmet Davutoğlu: Tayyip Erdoğan hepimizin adayıdır