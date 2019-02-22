“Ahmet Davutoğlu 40 ilde örgütlendi, yeni parti kuruyor” iddiası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la yaşadığı anlaşmazlık sonrası başbakanlıktan ayrılmak zorunda kalan, milletvekili adayı da olmayan Ahmet Davutoğlu’nun yeni bir parti kurma hazırlığında olduğu iddia edildi.

Habertürk Yazarı Fatih Altaylı’nın ismini vermediği bir kaynağın sözlerine göre Davutoğlu’nun partisi 40 küsur ilde örgütlenmeyi tamamlama aşamasına geldi. Örgütlenme çalışmalarının Davutoğlu’nun eski İstanbul İl Başkanı tarafından yapıldığı belirtildi. Partinin kurulma dilekçesinin her an verilebileceği öne sürüldü. Davutoğlu döneminde AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurci idi. Temurci, 9 Şubat 2018'de görevinden istifa etmişti.

GÜL VE BABACAN NE YAPACAK?

Altaylı’nın “Nesillerdir merkez sağ siyasetin göbeğinde bir aileden” ve “Muhafazakar siyaseti yakından izleyen bir isim” olarak tanımladığı kaynağı, Abdullah Gül ve Ali Babacan’ın parti kurma çalışmalarının da sürdüğünü söyledi. Kaynak, Davutoğlu’nun bu yüzden acele ettiğini, partiyi kurup Gül ve Babacan’ı buraya davet edeceğini dile getirdi. Gül ve Babacan’ın bu teklifi kabul etme ihtimalinin düşük olduğu, iki ismin AKP’nin yüzde 35’in altına düşmesi halinde partiyi kuracağı ifade edildi.

ARINÇ: YENİ PARTİ KURMALARI AFFETMEYECEĞİM TEK ŞEY OLUR

AKP’nin kurucu kadrosunda yer alan eski Başbakan Yardımcısı ve TBMM Başkanı Bülent Arınç, Gazeteci Ömer Şahin'in kaleminden bugün piyasaya çıkan, kendi hayatının anlatıldığı ‘Küçük Erbakan’ kitabı ile ilgili DHA’ya yaptığı açıklamada Abdullah Gül ile Ahmet Davutoğlu’nun yeni parti kuracakları iddiasına dair “Affetmeyeceğim tek şey bu olur” dedi. Arınç, “Onların yaşadıklarını Türkiye'de başkaları yaşasaydı daha farklı tepkiler verirlerdi” ifadesini de kullandı. (HABER MERKEZİ)

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