Güney Amerika ülkelerinden Ekvador'da 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü, Morona-Santiago bölgesine bağlı Palora kasabasının 115 kilometre güneydoğusu olan 7,7 büyüklüğündeki depremin yerin 132,4 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı. (AA)