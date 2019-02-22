22 Şubat 2019 12:42

23 bin aile aşıyı reddetti, kızamık vakası arttı

Türkiye'de 2017 yılında 23 bin aile aşılanmayı reddetti. 2016'da 9 kızamık vakası görülürken, 2018'in ilk 9 ayında bu sayı 500'ü aştı.

23 bin aile aşıyı reddetti, kızamık vakası arttı

Fotoğraf: Pixabay

    • Paylaş

    Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği (BUHASDER) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, aşılamadan kaçınan ailelerin sayısındaki artış nedeniyle kızamık salgınının yaygınlaştığını ifade etti. Kızamık hastalığının özellikle ilkbahar ve kış aylarında görüldüğünü ifade eden Yalçın, aşılama olmamasının 2-3 yılda bir tekrarlayan salgınlara neden olabildiğini söyledi.

    5-9 YAŞ RİSKLİ GRUP

    Dünyada yılda yaklaşık 50 milyon kızamık hastalığı görüldüğünü kaydeden Prof. Dr. Yalçın, her yıl 2 milyonun üzerinde de kızamık nedenli ölümlerin gerçekleştiğini, ölümlerin 5-9 yaş gruplarında daha sık görüldüğünü açıkladı.

    23 BİN AİLE AŞIYI REDDETTİ

    Ukrayna, Romanya, Bosna- Hersek, Karadağ, Sırbistan, İtalya ve Fransa gibi ülkelerde aşılama oranlarının düşük olması nedeniyle vaka sayısında ciddi artışlar ve ölümler meydana geldiğini açıklayan Prof. Dr. Yalçın, "Türkiye'de 2011 yılında aşı karşıtlığı 183 iken, 2017 yılında 23 bin ailenin aşılanmayı reddettiği tespit edilmiştir. Aşıyla ilgili değişik çevrelerce iddia edilen yan etkilerine ilişkin uluslararası çalışmalarda yeterli veri bulunmamaktadır" dedi.

    Aşı olmayıp da kızamık hastalığına yakalananlarda en sık ölüm nedeninin zatürre hastalığı olduğunu kaydeden Prof. Dr. Yalçın, "Kızamık hastalığı bazen kalbin dış tabakalarını etkiler hatta beyin iltihabına da neden olabilmektedir. Ülkemizdeki olgularda da 2 binli yılların başında neredeyse birkaç vakaya düşmüş olmasına karşın, hastalığın 2017'de dünya genelindeki artışı ülkemizde de gözlendi. Türkiye'de 2014'te 572, 2015'te 342, 2016'da 9 vaka görülürken, 2017'de 69 olgu görüldü. 2018'in ilk 9 ayında vaka sayısı 500'ü aşmıştır. Tüm bu gerçekler karşısında aşılanmaktan korkmayıp, kızamıktan korkmamız gerektiği gerçeğini unutmamamız gerekiyor. Kızamık aşısı hayat kurtarıyor" dedi. Prof. Dr. Yalçın, aşılama karşıtlarının ikna edilememesi durumunda Türkiye'yi önümüzdeki yıllarda ciddi tehlikelerin beklediğini söyledi.

    BİR AŞI 10 KİŞİYİ KORUR

    Prof. Dr. Yalçın, "Kızamık aşısı oldukça etkili bir aşıdır. Bir kişinin aşılanması yaklaşık 9-10 kişiye koruma sağlayabilmektedir. Aşılanma oranlarının yüzde 95 ve üzerinde gerçekleşmesi önem taşımaktadır. Aksi halde virüsün yaygınlaşması hızlanmaktadır" diye konuştu. Prof. Dr. Yalçın, öksürme ve aksırmayla yayılan kızamık virüsünün yaklaşık 2 saat ortamda canlı kaldığını, aşılanmayan bireylerin yüzde 90'ını etkilediğini ifade etti.

    AŞI KARŞITLIĞININ NEDENLERİ

    2011 yılında aşı karşıtlığı 183 iken, 2017 yılında 23 bin ailenin aşılanmayı reddettiğini hatırlatan Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, aşı karşıtlığının 6 yılda bu kadar yükselmesinin nedenlerini de açıkladı. Bunlardan birinin aşıya bağlı yan etki korkusu olduğunu belirten Prof. Dr. Yalçın, "Yayınlarda kanıtlanmış bir yan etki tanımlanmıyor. Bir diğer etken, az sayıda hekimin aşıya karşı çıkması. Diğer nedenler ise halkın yeterince bilgilendirilmemesi. Hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının yeterince destek vermemesi" diye konuştu.

    Kamuoyunu bilinçlendirme açısından medyanın rolünün önemini vurgulayan Prof. Dr. Yalçın, "Kamuoyu oluşturmak için katkıları önem arz ediyor. Medya daha fazla katkı yapabilir" dedi. Prof. Dr. Yalçın, aşıyı reddedenlere, onları ötelemeyen ve yakınlaştırıcı bir tarzda yaklaşmak gerektiğini de kaydetti. (DHA)

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    TMMOB’den Bülent Şık’a destek: Asıl sorumlu halkı zehirleyenler
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    ‘Cumhur ittifakı’nın en önemli silahı siyasi gerilimi yüksek tutmak

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    IŞİD ve Nusra kimin çocukları?

     Yücel ÖZDEMİR
    Yücel ÖZDEMİR

    Avrupa "terörist vatandaşlarını" alacak mı?

     Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    Kriz götürür mü?

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    Hangisi daha değerlidir? Kadın eş değer mi, alt değer mi?
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM Udemy Eğitim - Photoshop
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Başaran: Kadınların yaşamını kolaylaştırmak adına yapılan bir şey yok
    Başaran: Kadınların yaşamını kolaylaştırmak adına yapılan bir şey yok

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan adayı Reyhan Başaran basın emekçileri ve kadınlarla bir araya gelerek belediyecilik anlayışını anlattı.

    “Ahmet Davutoğlu 40 ilde örgütlendi, yeni parti kuruyor” iddiası
    “Ahmet Davutoğlu 40 ilde örgütlendi, yeni parti kuruyor” iddiası

    Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kurma çalışmalarında sona geldiği öne sürüldü. Abdullah Gül'ün ise bu partide yer almayacağı belirtildi.

    GÜNCELLENDİ
    Suriye'de IŞİD'e karşı son operasyonda günler sayılıyor
    Suriye'de IŞİD'e karşı son operasyonda günler sayılıyor

    SDG'nin, IŞİD’in kontrolü altındaki son bölgeye operasyonu sürüyor. ABD, küçük bir alana sıkıştırılan IŞİD'lilere dönük hava saldırısı düzenledi.

    Ücretleri ödenmeyen Avcılar Belediyesi işçileri eylem yaptı
    Ücretleri ödenmeyen Avcılar Belediyesi işçileri eylem yaptı

    2 aydır ücretleri ödenmeyen Avcılar Belediyesi işçileri eylem yaptı.

    Gökçek'in elinde Ankapark'ın maliyetiyle ilgili belge yokmuş
    Gökçek'in elinde Ankapark'ın maliyetiyle ilgili belge yokmuş

    CHP Milletvekili Gamze Taşcıer, maliyeti tartışma yaratan Ankapark'a ilişkin Melih Gökçek ile yaptığı görüşmeyi açıkladı.

    DSP'nin adayı Celal Doğan: Halk ittifakının içindeyim
    DSP'nin adayı Celal Doğan: Halk ittifakının içindeyim

    DSP Antep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Celal Doğan, adaylığı konusunda gelen eleştirilere yanıt verdi.

    Meteoroloji uyardı: Soğuk ve kar geliyor
    Meteoroloji uyardı: Soğuk ve kar geliyor

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu İstanbul'da soğuk ve karın etkili olacağını açıkladı.

    İngiltere'de İşçi Partisinden istifa edenlerin sayısı 9'a çıktı
    İngiltere'de İşçi Partisinden istifa edenlerin sayısı 9'a çıktı

    İngiltere’de Brexit tartışmaları nedeniyle İşçi Partisinden istifa eden milletvekili sayısı 9’a yükseldi.

    Komünist Manifesto 171 yaşında
    KOMÜNİST MANİFESTO 171 YAŞINDA

    GÜNCELLENDİ
    Hümanist ve barış yanlısı bir yazar: Stefan Zweig
    Hümanist ve barış yanlısı bir yazar: Stefan Zweig
    ABD basketbolunda Zion Williamson, NCAA ve amatörlük tartışması
    ABD basketbolunda Zion Williamson, NCAA ve amatörlük tartışması
    GÜNCELLENDİ
    Google'ın doodle yaptığı "Timsah avcısı" Steve Irwin kimdir?
    Google'ın doodle yaptığı "Timsah avcısı" Steve Irwin kimdir?
    GÜNCELLENDİ
    Benfica ile berabere kalan Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti
    Benfica ile berabere kalan Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti
    Mutlu olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 53,4’e düştü
    Mutlu olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 53,4’e düştü

    Türkiye'de mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı 2017 yılında yüzde 58 iken 2018'de yüzde 53,4'e düştü.

    23 bin aile aşıyı reddetti, kızamık vakası arttı
    23 bin aile aşıyı reddetti, kızamık vakası arttı

    Türkiye'de 2017 yılında 23 bin aile aşılanmayı reddetti. 2016'da 9 kızamık vakası görülürken, 2018'in ilk 9 ayında bu sayı 500'ü aştı.

    GÜNCELLENDİ
    10 Ekim Katliamı davasının gerekçeli kararında kamu sorumluluğu yok
    10 Ekim Katliamı davasının gerekçeli kararında kamu sorumluluğu yok

    103 kişinin hayatını kaybettiği 10 Ekim Ankara Katliamı'na ilişkin davanın gerekçeli kararında devletin sorumluluğunu örtbas etme tutumu sürdü.

    GÜNCELLENDİ
    TBMM başkanlığı seçimi ne zaman, adaylar kimler?
    TBMM başkanlığı seçimi ne zaman, adaylar kimler?

    TBMM Başkanlık seçimi için partiler adaylarını belirlemeye başladı. CHP'den Engin Altay, AKP'den ise Mustafa Şentop'un isimleri kesinleşti.

    Merve Demirel: Can güvenliğimden endişeliyim
    Merve Demirel: Can güvenliğimden endişeliyim

    Polis tacizine maruz kalan, sonrasında İçişleri Bakanı Soylu tarafından hedef gösterilen Merve Demirel can güvenliğinden endişe duyduğunu açıkladı.

    Polis aracında nitelikli cinsel istismar suçuna ‘iyi hal’ indirimi
    Polis aracında nitelikli cinsel istismar suçuna ‘iyi hal’ indirimi

    İstanbul Beylikdüzü’de bir polis otosunda yaşanan cinsel istismara ilişkin davada polisin cezası ‘iyi hal’ indirimi uygulanarak 10 yıla düşürüldü.

    Deniz Çakır hakkında verilen takipsizlik kararı kaldırıldı
    Deniz Çakır hakkında verilen takipsizlik kararı kaldırıldı

    Oyuncu Deniz Çakır hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçundan verilen takipsizlik kararı, davacı tarafın itirazı sonucu kaldırıldı.

    Cinsel istismar sanığı öğretmen, yargılama bitmeden göreve başlamış
    Cinsel istismar sanığı öğretmen, yargılama bitmeden göreve başlamış

    Erzurum’daki bir lisede öğrencisine istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan müdür yardımcısı yargılama sona ermeden görevine iade edildi.

    İzmir’de 16 yılda 578 maden için ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verildi
    İzmir’de 16 yılda 578 maden için ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verildi

    İzmir’de 2002’den bu yana 578 madencilik projesi için “ÇED gerekli değildir” kararı verildiği ortaya çıktı.

    Reyhanlı sanığı Aykan Hamurcu Hatay'da yakalandı
    Reyhanlı sanığı Aykan Hamurcu Hatay'da yakalandı

    Reyhanlı saldırısının firari sanıklarından Aykan Hamurcu 6 yıl sonra Hatay'da yakalandı.

    TBMM’den patrona kıyak, çiftçiye yüksek faizli borç yapılandırma
    TBMM’den patrona kıyak, çiftçiye yüksek faizli borç yapılandırma

    Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

    Suruç ve Ankara'da yaşamını yitirenlerin mezarlarına saldırı
    Suruç ve Ankara'da yaşamını yitirenlerin mezarlarına saldırı

    Suruç ve 10 Ekim Ankara katliamlarında hayatını kaybeden 3 kişinin Suruç’ta bulunan mezarları kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi.

    ABD'nin 200 askeri bir süre daha Suriye'de kalacak
    ABD'nin 200 askeri bir süre daha Suriye'de kalacak

    Tayyip Erdoğan ile Donald Trump'ın görüşmesi sonrası Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada 200 ABD askerinin bir süre daha Suriye'de kalacağı belirtildi.

    GÜNCELLENDİ
    "Alparslan Türkeş Üniversitesi" teklifi Mecliste kabul edildi
    "Alparslan Türkeş Üniversitesi" teklifi Mecliste kabul edildi

    Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin adının Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirilmesi teklifi kabul edildi.

    Danıştay, Amasra'daki termik santral için "ÇED olumlu" raporunu bozdu
    Danıştay, Amasra'daki termik santral için "ÇED olumlu" raporunu bozdu

    Danıştay, Amasra'da kurulması planlanan termik santral için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın verdiği "ÇED olumlu" raporunu bozdu.

    GÜNCELLENDİ
    Venezuela, Brezilya sınırını kapattı: Yardım şovu ABD'nin stratejisi
    Venezuela, Brezilya sınırını kapattı: Yardım şovu ABD'nin stratejisi

    Venezuela’da kendini başkan ilan eden Juan Guaido, ABD'nin gönderdiği "insani yardım"ların ülkeye girişine izin verilmesi için orduya çağrı yaptı.