Reyhanlı sanığı Aykan Hamurcu Hatay'da yakalandı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013’te yapılan iki ayrı bombalı saldırının firari sanıklarından ‘Hakan’ kod adlı Aykan Hamurcu katliamdan 6 yıl sonra yine Hatay’da yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Antakya-Samandağ kara yolunda bir otomobile yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, araçta bulunan, 11 Mayıs 2013’te yapılan iki ayrı bombalı saldırının firari sanıklarından ‘Hakan’ kod adlı Aykan Hamurcu’yu gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğüne getirilen Hamurcu sorguya alındı.

53 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Reyhanlı’daki bombalı saldırıda 53 kişi hayatını kaybetmiş, daha önce yakalanan ve aralarında Nasır Eskiocak’ın da bulunduğu 9 kişi, 53’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. MİT operasyonuyla Suriye’nin Lazkiye kentinde yakalanarak Türkiye’ye getirilen Reyhanlı saldırısının planlayıcılarından Yusuf Nazik’in yargılanmasına ise Ankara 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor. (Hatay/DHA)

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