22 Şubat 2019 11:23

'NASA Ay’da su üretmenin formülünü buldu' iddiası

NASA uzmanlarının Ay’da su üretmenin formülünü bulduğu iddia edildi.

'NASA Ay’da su üretmenin formülünü buldu' iddiası

Fotoğraf: Pixabay

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    NASA uzmanları Güneş rüzgarlarının Ay'a belirli hızla ulaşması halinde yüzeydeki oksijen atomlarının hidrojen atomlarıyla birleşebilecek şekilde ayrıştırılabileceğini ileri sürdü.

    ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) uzmanları, Ay yüzeyinde kimyasal yollarla su bileşenleri üretmenin formülünü keşfettiğini iddia etti. NASA'dan yapılan açıklamada, araştırmacıların "Güneş rüzgarı" adı verilen, uzay boşluğundaki elektron yüklü parçacık akışının Ay'a belirli bir hızda ulaşması halinde, su bileşeni elementlerin tutunmasına elverişli ortam sağladığı belirtildi.

    NASA uzmanları geliştirdikleri bilgisayar simülasyonunda, Güneş rüzgarının Ay yüzeyine taşıdığı proton parçacıklarının elektronlarla etkileşime girmesiyle hidrojen (H) atomları üreteceğini, bu atomların da daha sonra yüzey boyunca ilerleyerek ‘regolit’ denilen Ay toprağındaki silis (Si02) ve diğer moleküllere bağlı oksijen (O) atomlarına tutunabileceğini kanıtladı.

    Uzmanlar, çarpma hızının yarattığı kimyasal tepkimeyle birbirine tutunan hidrojen ve oksijen moleküllerinin, suyun temel bileşeni olan hidroksili (OH) ya da H2O'yu üreteceğini belirtti.

    Bilim adamları, Güneş rüzgarının, Ay'ın yüzeyine taşıdığı elektrik yüklü parçacıkların Ay yüzeyine 450 kilometre hızla çarptığı zaman Ay toprağının bileşenleri silikon, demir ve oksijen atomları arasındaki bağları kırdığı ve oksijen atomlarını ayrıştırarak hidrojene tutunmaya elverişli hale getirebileceğini vurguladı.

    NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden plazma fizikçisi William Farrell, "Her kaya, Güneş rüzgarına maruz kaldıktan sonra su üretme potansiyeline sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

    Araştırmanın sonuçları, "JGR Planets" dergisinde yayımlandı. (AA)

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