Yalova belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?

Yalova’yı 2014 yılından beri CHP’li Vefa Salman yönetiyor. CHP, 31 Mart Yerel Seçimleri için de Vefa Salman’ı aday gösterdi.

İYİ Parti de Vefa Salman’ı destekleyecek.

AKP, Yalova Belediye Başkanlığı için Yusuf Ziya Öztabak’ı aday gösterdi.

MHP’nin Murat Arslanhan’ı aday göstereceği duyuruldu ancak Cumhur İttifakı kapsamında MHP adayını geri çekti, AKP’nin adayı Öztabak’ı destekleyecek.

YALOVA'DA SEÇİME HANGİ PARTİLER, HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?

CHP: Vefa Salman

AKP: Yusuf Ziya Öztabak

Saadet Partisi: Resul Genç

TKP: Hülya Yıldız

YALOVA'DA ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?

24 HAZİRAN 2018 GENEL SEÇİM SONUÇLARI

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ YALOVA SONUÇLARI

2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU MERSİN SONUÇLARI

Seçime giren partiler içerisinde başkanlık referandumunda AKP, MHP, BBP "Evet", CHP, İYİ Parti, HDP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Bağımsız Türkiye Partisi, Demokratik Sol Parti, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi "Hayır" demişti.

2014 YEREL SEÇİMLERİ YALOVA SONUÇLARI

SEÇİME 12 PARTİ GİRİYOR

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2019'daki yerel seçime 13 partinin girebileceğini açıklamıştı. EMEP, ÖDP ve HKP'nin itirazları reddedilirken seçime girme yeterliliği olan partiler şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP)

Büyük Birlik Partisi (BBP)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)

Demokrat Parti (DP)

Demokratik Sol Parti (DSP)

Halkların Demokratik Partisi (HDP)

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR)

İYİ Parti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)

Saadet Partisi (SP)

Türkiye Komünist Partisi (TKP)

Vatan Partisi

Bu partilerden HÜDA PAR, seçime girmeyeceğini açıkladı. (HABER MERKEZİ)