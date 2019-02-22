Çanakkale'de belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne oldu?
2019 yerel seçimlerinde Çanakkale Belediye Başkanlığına aday olan isimler kimler ve partilerin önceki seçimlerde aldığı oy oranları neler?
Fotoğraf: Wikimedia Commons
Çanakkale Belediyesini 2002’den bu yana CHP’li Ülgür Gökhan yönetiyor. CHP 2019 Yerel Seçimleri için Gökhan’ı yeniden aday gösterdi. İYİ Parti’de Çanakkale’de CHP’yi destekleyecek.
AKP, Çanakkale Belediye Başkanlığı için, partisinin Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider’i aday gösterdi.
MHP’den Hakan Pınar’ın adaylığı duyurulmuştu. Ancak Cumhur İttifakı çerçevesinde, MHP adayını geri çekerek, AKP’nin adayını destekleyeceğini açıkladı.
SEÇİME HANGİ PARTİLER, HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?
AKP: Ayhan Gider
CHP: Ülgür Gökhan
MERSİN'DE ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?
24 HAZİRAN 2018 GENEL SEÇİM SONUÇLARI
24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ ÇANAKKALE SONUÇLARI
2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU ÇANAKKALE SONUÇLARI
Seçime giren partiler içerisinde başkanlık referandumunda AKP, MHP, BBP "Evet", CHP, İYİ Parti, HDP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Bağımsız Türkiye Partisi, Demokratik Sol Parti, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi "Hayır" demişti.
2014 YEREL SEÇİMLERİ ÇANAKKALE SONUÇLARI
SEÇİME 12 PARTİ GİRİYOR
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2019'daki yerel seçime 13 partinin girebileceğini açıklamıştı. EMEP, ÖDP ve HKP'nin itirazları reddedilirken seçime girme yeterliliği olan partiler şöyle:
- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)
- Bağımsız Türkiye Partisi (BTP)
- Büyük Birlik Partisi (BBP)
- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
- Demokrat Parti (DP)
- Demokratik Sol Parti (DSP)
- Halkların Demokratik Partisi (HDP)
- Hür Dava Partisi (HÜDA PAR)
- İYİ Parti
- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
- Saadet Partisi (SP)
- Türkiye Komünist Partisi (TKP)
- Vatan Partisi
Bu partilerden HÜDA PAR, seçime girmeyeceğini açıkladı. (HABER MERKEZİ)