22 Şubat 2019 08:24

İstanbul'da sis nedeniyle Şehir Hatlarının bazı seferleri iptal edildi

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle Şehir Hatlarının, Sarıyer-Rumelikavağı-Anadolukavağı ve İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferleri iptal edildi.

İstanbul'da sis nedeniyle Şehir Hatlarının bazı seferleri iptal edildi

İstanbul'da Şehir Hatlarında sefer iptali

Fotoğraf: DHA

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    İstanbul'da etkisini sürdüren sis nedeniyle Şehir Hatları AŞ'nin bazı seferleri iptal edildi. 

    Şehir Hatlarından yapılan duyuruda, yoğun sis nedeniyle Sarıyer-Rumelikavağı-Anadolukavağı ve İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferlerinin yapılmayacağı belirtildi. (İstanbul/AA)

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