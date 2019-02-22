22 Şubat 2019 08:24
İstanbul'da sis nedeniyle Şehir Hatlarının bazı seferleri iptal edildi
İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle Şehir Hatlarının, Sarıyer-Rumelikavağı-Anadolukavağı ve İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferleri iptal edildi.
İstanbul'da Şehir Hatlarında sefer iptali
Fotoğraf: DHA
İstanbul'da etkisini sürdüren sis nedeniyle Şehir Hatları AŞ'nin bazı seferleri iptal edildi.
Şehir Hatlarından yapılan duyuruda, yoğun sis nedeniyle Sarıyer-Rumelikavağı-Anadolukavağı ve İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferlerinin yapılmayacağı belirtildi. (İstanbul/AA)
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