ABD'nin 200 askeri bir süre daha Suriye'de kalacak

Beyaz Saray, ABD'nin Suriye'den çekilmesinin ardından yaklaşık 200 askerin bir süre daha bu ülkede kalacağını duyurdu. Askerlerin Suriye'de kalma gerekçesi ise "barışı koruma" olarak açıklandı.

AA'nın haberine göre Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinden kısa süre sonra ABD'nin Suriye'den çekilme süreciyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Sanders, açıklamasında, "Yaklaşık 200 askerlik barışı koruma görevli küçük bir grup Suriye'de bir süre daha kalacak." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, aralık ayında yaptığı açıklamada, Suriye'de IŞİD'in neredeyse bitirilme noktasına geldiğini ve artık ABD askerlerinin bu ülkeden çekileceğini ifade etmişti. Trump'ın Suriye'den çekilme kararını Erdoğan'a bildirdiği telefon görüşmesinde, Erdoğan'ın ABD'nin bu şartlarda bölgeden hızla çekilmesinin doğru olmayacağı görüşünü belirttiği aktarılmıştı.

ABD'nin destek verdiği Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG), IŞİD'in Suriye'de işgal altında tuttuğu son kasaba olan Baghuz'a yönelik operasyonu devam ediyor. (DIŞ HABERLER)

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